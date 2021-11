Teufel: le migliori offerte in occasione del Singles’ Day

In occasione del Singles’ Day anche Teufel non delude con ottime offerte su alcuni dei loro migliori prodotti, scopriamoli insieme

In occasione della giornata mondiale dello shopping online il noto brand Teufel propone le sue offerte audio top dell’anno per ogni categoria. Dal 7 all’11 novembre sarà possibile acquistare alcuni dei prodotti più iconici del brand a prezzi davvero vantaggiosi.

Supreme On: qualità e fedeltà d’audio

Per chi ama l’ascolto in solitaria, queste cuffie on-ear, peraltro già recensite su tuttoteK, sono davvero la soluzione ideale. Driver HD lineare da 40 mm e magneti al neodimio. Bluetooth 5.0 con aptX e AAC che assicura un collegamento stabile e di alta qualità.

Possibile anche scatenarsi in compagnia con le modalità Share Mode e Party Mode per connettere contemporaneamente una cuffia a due diverse sorgenti. Disponibili in sei colori e acquistabili al prezzo scontato di 119.99€ anziché 149.99€.

Ultima 40: grande e potente

Ultima 40 è sicuramente la leggenda di casa Teufel. Sinonimo da sempre di ottimo rapporto qualità prezzo, integrando tecnologie di classe superiore. Phase Plug o Wave Guide nel Tweeter oppure il sistema a 3 vie con due woofer in fibra di vetro ad alta potenza.

Sicuramente attributi che lo rendono unico nel suo genere. Adatto ad ogni genere musicale, ma anche alla riproduzione di giochi e dialoghi TV con precisione incredibile. Disponibile anche in versione 5.1 con subwoofer T10 e trasmettitore radio per un sorround avvolgente. Disponibili per l’acquisto a 359.99€ (per la versione base) e 699.99€ (per la versione 5.1).

Radio 3Sixty: smart radio compatta

Il connubio tra potenza e tecnologia, design vintage ed essenziale. Connessioni infinite: accesso a più di mille stazioni radio con DAB plus, Internet Radio e FM, Bluetooth, ingresso analogico AUX e USB-Playback. Possibilità di salvare fino a 60 canali streaming preferiti.

Infine, la possibilità di godere di una qualità superba grazie al sub-woofer down-fire da 90mm e alla tecnologia Teufel Dynamore che garantisce spazialità e precisione. Disponibile a 299€ anziché 349.99€.

Cinebar One+: la soundbar della svolta

L’edizione del 2020 della Cinebar One+ è sicuramente una delle soundbar più apprezzata. Si distingue grazie ai quattro driver ad alte prestazioni e amplificatori di potenza di classe D. Questi offrono una migliore intelligibilità del parlato anche ad alti volumi. Subwoofer wireless controllabile che enfatizza ancora di più i bassi e tecnologia Dynamore Ultra con diffusore laterale per un surround virtuale.

Disponibile al prezzo scontato di 279.99€ anziché 369.99€. Cosa ne pensate di queste offerte in casa Teufel? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.