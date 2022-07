Teclast F7 Plus 3: coupon sconto per un prezzo mai visto

In questo articolo parliamo di Teclast F7 Plus 3, articolo attualmente in sconto con un codice promozionale a noi riservato

Parliamo oggi di un prodotto veramente innovativo che coniuga qualità e prezzo ridotto. Teclast F7 Plus 3 è un PC dalle caratteristiche sicuramente non da gaming ma che di certo possono tornare molto utili come business laptop. Di seguito una lista di caratteristiche per chiarire un po’ i casi d’uso per i quali questo PC si presta. A fine articolo, invece, troverete un coupon sconto tramite il quale potrete portarvi a casa questo computer ad un prezzo veramente ridicolo.

Caratteristiche tecniche

Ecco una carrellata di caratteristiche tecniche di questo Teclast. Parliamo infatti di un quattordici pollici con schermo full HD e 8 GB di RAM.

Windows 10 OS installato (Global Version, Win11 supported)

14.1 pollici 1920 x 1080 IPS

Intel Gemini Lake N4120 Quad Core 1.1GHz, fino a 2.6GHz

Intel UHD Graphics 600 GPU 750MHz

8GB RAM con 256GB SSD come capacità di storage

1.0MP Camera per foto e videoconferenze

Tastiera Full-Size con Touchpad di grandi dimensioni

Codice sconto

Un PC sicuramente ben bilanciato e con una grandissima possibilità di espandibilità. Slot indipendente per un possibile upgrade dell’SSD e slot Micro SD per arricchire ancora lo storage. Anche le finiture sono di pregio, totalmente in metallo con un peso di 1.3 Kg e un design curvo che ne accentua le sensazioni positive al tatto.

Tramite il codice sconto NNNTUITTEF7P3 potrete acquistare su questa pagina questo Teclast F7 Plus 3 al prezzo scontato di 234€. Direi che è un’offerta da non lasciarsi scappare, sopratuttto per utenti poco pretenziosi che utilizzano il PC per lavori molto light. Voi cosa ne pensate di questa offerta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.