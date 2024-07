Tantissime offerte targate CORSAIR per il prossimo Prime Day 2024 di Amazon

Offerte imperdibili CORSAIR per l’Amazon Prime Day 2024. Tantissimi sconti su una vasta gamma di prodotti gaming e componenti per PC

Il Prime Day 2024 è alle porte e CORSAIR, uno dei marchi leader nel mondo delle periferiche e componenti per PC, ha preparato tantissime offerte che faranno felici tutti gli appassionati di tecnologia. Dal 16 al 17 luglio, gli e-shopper potranno approfittare di sconti significativi su una vasta gamma di prodotti CORSAIR. Ideali per chi desidera migliorare il proprio setup con soluzioni di alta qualità a prezzi competitivi.

Dettagli sulle offerte targate CORSAIR per l’Amazon Prime Day 2024

In sintesi, il Prime Day 2024 rappresenta un’opportunità imperdibile per aggiornare il proprio setup con i prodotti di alta qualità di CORSAIR. Che si tratti di periferiche gaming, componenti per PC, soluzioni di raffreddamento o accessori, gli sconti offerti garantiranno prestazioni elevate e stile, rendendo più accessibile l’acquisto di tecnologia all’avanguardia.

Il celebre mouse CORSAIR Dark Core RGB Pro sarà disponibile a un prezzo ridotto, offrendo precisione e velocità con il suo sensore ottico da 18.000 DPI e connettività wireless ultraveloce. Anche le tastiere meccaniche della serie K95 RGB Platinum godranno di sconti, permettendo ai gamer di ottenere un vantaggio competitivo grazie ai tasti programmabili e all’illuminazione personalizzabile.

Gli appassionati di PC fai-da-te potranno approfittare delle offerte su una vasta gamma di componenti CORSAIR. Tra questi, gli alimentatori CORSAIR RM850x, noti per la loro efficienza energetica e silenziosità, saranno scontati, rendendo più accessibile la costruzione di un sistema potente e affidabile. Anche i kit di memoria Vengeance RGB Pro saranno in promozione, offrendo prestazioni elevate e un tocco di stile grazie all’illuminazione RGB.

Soluzioni di raffreddamento, archiviazione e accessori

CORSAIR offrirà sconti anche sui suoi sistemi di raffreddamento a liquido iCUE H150i Elite Capellix. Ideali per mantenere basse le temperature del CPU anche durante le sessioni di gioco più intense. Questi sistemi sono apprezzati per la loro efficienza e l’estetica accattivante, con illuminazione RGB sincronizzabile con altri dispositivi CORSAIR. Non mancheranno le offerte sui drive SSD della serie MP600, che garantiscono velocità di lettura e scrittura fulminee. Anche gli accessori, come i tappetini per mouse MM300 Pro, saranno disponibili a prezzi scontati, offrendo superfici di gioco ampie e resistenti.

(in offerta su amazon.it) CORSAIR H150 RGB Raffreddatore per CPU a Liquido - 360 mm AIO - Ventole SP120 RGB ELITE - Adatto a Intel LGA 1200/115X/2066, AMD AM4 - Adattatore ARGB per Scheda Madre Incluso - Nero CPU fresca e illuminazione strabiliante: Sistema di raffreddamento All-in-one da 360 mm che conferisce al tuo PC colori spettacolari grazie ad una ventola CORSAIR SP RGB ELITE PWM da 120 mm che crea un flusso d’aria concentrato ed effetti di illuminazione RGB spettacolari.

Offerte CORSAIR per il Prime Day 2024 di Amazon

Corsair iCUE Link System Hub – Collega Fino a 14 Dispositivi iCUE Link – Riduci l’ingombro dei Cavi – Design Innovativo con Un Unico Cavo – Nero Ottimizza il tuo sistema. Rendilo più smart: CORSAIR iCUE LINK System Hub consente di sincronizzare e gestire il raffreddamento del sistema e l’illuminazione RGB. Collega le ventole, il dissipatore della CPU, i componenti per custom cooling ed altri accessori utilizzando meno cavi che mai.

(in offerta su amazon.it) Corsair iCUE 2000D RGB AIRFLOW Mini-ITX PC Case - Mini-ITX Form-Factor - Pannelli in rete d'acciaio - Supporto GPU a tre slot - 3 ventole AF120 RGB SLIM incluse - Controller Nodo di illuminazione iCUE Una scelta perfetta Casa l'hardware PC di fascia più alta di oggi in un design salvaspazio ideale per build con fattore di forma ridotto, con un flusso d'aria abbondante grazie ai pannelli in rete rimovibili e alla qualità premium CORSAIR, in un case di dimensioni ridotte e grande in termini di prestazioni di raffreddamento.

(in offerta su amazon.it) Corsair iCUE Link H100i RGB Dissipatore a Liquido per CPU - AIO da 240 mm - Ventole QX120 RGB - Compatibile con Intel LGA 1700, AMD AM5 - Hub di Sistema iCUE Link Incluso - Nero Sistema di raffreddamento per CPU all-in-one, ora con iCUE LINK: aggiungi un dissipatore AIO a bassa rumorosità e prestazioni elevate al tuo sistema per ottenere il massimo dalla tua CPU, ora con un sistema semplificato di gestione dei cavi che consente di nasconderli, grazie all’ecosistema iCUE LINK, in attesa di brevetto.

(in offerta su amazon.it) Corsair TBT200 DP Thunderbolt 4 Dock CU-9000002-EU Interfaccia host: Thunderbolt 4, fornitura di alimentazione USB fino a: 96 W; interfacce Hub: 3.5mm, Micro-USB, RJ-45, Thunderbolt 4, USB tipo-C

Corsair Gaming Chair, Tessuto, Grigio e Bianco, One Size Stile e supporto ispirati alle auto da corsa: questa sedia offre un design comodo e ispirato ai sedili delle auto da corsa, un telaio tubolare in acciaio e il sostegno di cui hai bisogno.

Corsair T3 RUSH Fabric (2023) Sedia da Gioco, Tessuto Esterno Morbido Traspirante, Cuscino Cervicale Regolabile e supporto Lombare in Memory Foam, Nero (Carbone) Il tessuto morbido e traspirante della sedia da gioco CORSAIR T3 RUSH salva il calore e garantisce il massimo comfort adattandosi alla forma del corpo e fornendo il supporto necessario per combattimenti separati o unità di gioco lunghe

Corsair Cuffie da gioco VIRTUOSO RGB WIRELESS SE ad alta fedeltà (suono surround 7.1, microfono omnidirezionale di qualità professionale con PC, PS4, Switch e compatibilità mobile) Gunbronze Qualità del suono senza compromessi: una coppia di altoparlanti al neodimio ad alta densità da 50 mm con regolazione di precisione offre un suono surround 7.1 coinvolgente in una gamma di frequenza da 20 a 40.000 Hz.

SCUF Instinct Pro Controller Senza Fili Prestazioni per Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Mobile - Rosso Gameplay più rapido: include quattro palette riconfigurabili incassate, che possono essere configurate per eseguire fino a 16 funzioni, e i nuovi grilletti istantanei, che eliminano la trazione riducendo di millisecondi il tuo tempo di reazione.

Corsair M75 AIR WIRELESS Mouse da Gioco Ultra Leggero – 2.4GHz & Bluetooth – 26,000 DPI – Batteria Fino a 100 Ore - Compatibile con iCUE - Nero Ultraleggero, con soli 60 g, per la massima rapidità e precisione nei titoli FPS: non è semplicemente leggero. È ultraleggero. Senza tanti inutili fronzoli e con il minor peso possibile di 60 g, M75 AIR ti offre solo ciò che ti serve per vincere.

