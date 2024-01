Tablet Lenovo M10 Plus: super offerta da Mediaworld

Ami la tecnologia e stai cercando un nuovo dispositivo in offerta? Allora non puoi perdere il tablet Lenovo M10 Plus, che è disponibile ad un prezzo davvero incredibile da Mediaworld

Mediaworld propone le sue offerte nell’ambito della tecnologia, per cui bisogna orientarsi per trovare i prodotti più interessanti ad un prezzo scontato. Tra questi, ti consigliamo di approfittare dell’offerta sul tablet Lenovo M10 Plus. Lo trovi disponibile da Mediaworld ad un prezzo davvero incredibile: 199 euro invece di 269 euro (il prezzo di vendita consigliato dal produttore).

Ecco il link che porta all’offerta del Lenovo M10 Plus.

Si tratta di un tablet che puoi usare in qualsiasi momento perché è stato ideato sia per lo studio che per l’intrattenimento. Una vera e propria risorsa preziosa, da usare ogni giorno in tutta sicurezza. Infatti, potrai utilizzarlo per tante ore perché presenta una modalità di lettura speciale, che favorisce la concentrazione, e la certificazione TÜV di bassa emissione di luce blu. Non dovrai neanche preoccuparti di prestazioni e ricarica dato che offre la CPU octa-core e una batteria che dura per una giornata intera.

Intrattenimento e studio grazie al tablet Lenovo M10 Plus

Il tablet Lenovo M10 Plus Gen 3 è perfetto in ogni modalità, se stai studiando oppure cerchi dei momenti di svago è sempre il compagno ideale. La funzionalità dello schermo diventa semplice grazie all’integrazione con l’app Lenovo Instant Memo. Potrai fare ricerche in tutta facilità perché il tablet è leggero, con un peso di soli 0.465 kg. Azioni come scrivere appunti a mano, disegnare, trascinare il testo selezionato, contrassegnare documenti non sono mai state così lineari. Hai la possibilità di aggiungere la penna Lenovo Precision Pen 2 opzionale, da acquistare a parte.

Il sistema a quattro altoparlanti ottimizzato con Dolby Atmos® rende i suoni piacevoli da ascoltare, nel massimo comfort. Se ti appassiona lo streaming, non puoi lasciarti sfuggire il tablet Lenovo M10 Plus con la sua risoluzione video fino a 1080p, la più alta disponibile per i dispositivi mobili. Lo schermo IPS 2K da 26,92 cm (10,6″) è davvero incredibile. Tra le altre caratteristiche del tablet, la capacità hard disk da 128 GB e la RAM da 4GB.

