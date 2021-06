SwitchBot: Motion Sensor e Contact Sensor in offerta

La sicurezza in casa è tutto e con SwitchBot Motion Sensor e SwitchBot Contact Sensor in offerta potrete dormire sogni tranquilli

Avere dei dispositivi in casa per la prevenzione e la sicurezza è sempre una buona idea. Oggi a questo proposito vi parleremo dello SwitchBot Contact Sensor, in grado di rilevare l’apertura di porte, finestre o addirittura delle ante, e dello SwitchBot Motion Sensor, in grado di rilevare i movimenti attorno a lui. Andiamo a vedere l’offerta che riguarda questi due prodotti e scopriamoli più da vicino.

After Party è l’offerta per SwitchBot Motion Sensor e Contact Sensor

Possiamo usufruire su entrambi i prodotti di uno sconto del 30% in occasione dell’evento After Party. Potete quindi acquistare sia il Motion Sensor, qui troverete la pagina ufficiale, che il Contact Sensor, qui troverete la pagina ufficiale, al prezzo scontato di 20,93 €. Questo sconto sarà valido fino al 30 giugno, quindi affrettatevi. Ma di che prodotti stiamo parlando esattamente? Analizziamoli più da vicino.

SwitchBot Motion Sensor

Dotato di un sensore di movimento con un raggio fino a 9 m, può per l’appunto rilevare i movimenti del corpo in un’area piuttosto estesa. Questo sensore può esser posizionato in ogni punto della casa. Può esser poggiato direttamente su un tavolo o su una superfice piana qualsiasi. Con la base invece può esser attaccato ad un qualsiasi oggetto magnetico o incollato su una superfice piana attraverso gli appositi cuscinetti adesivi.

Inoltre può anche essere utilizzato come sensore di luminosità, permettendo di accedere un lume se l’ambiente diventa troppo buio. Si può definire il livello di luminosità tramite l’apposita app SwitchBot. Tuttavia per accendere o spegnere il lume dovrete prima collegarlo allo SwitchBot Hub Mini, che tuttavia è venduto separatamente.

SwitchBot Contact Sensor

Questo particolare sensore è dotato di due corpi e permetterà di rilevare l’apertura di un’anta, di una porta o di una finestra. Inoltre può captare se si sta entrando o uscendo da casa. Collegandolo allo SwitchBot Hub Mini, una volta che usciremo di casa, questo sensore invierà dei dati all’Hub che spegnerà automaticamente l’aria condizionata, la TV, la luce e qualsiasi altro elettrodomestico collegato.

Montare il sensore sarà facilissimo. L’unica accortezza sarà quella di posizionare entrambi i componenti a meno di 30 mm di distanza per permettere un buon funzionamento degli stessi. Potrà esser quindi montato su di una porta, su una finestra o, perché no, sul vostro frigo.

Insomma, davvero una buona offerta per rinforzare la sicurezza della vostra casa grazie agli SwitchBot Motion Sensor e Contact Sensor.