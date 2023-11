Surfshark: le offerte per la Cyber Monday Week sulla VPN!

In questo articolo scopriamo le offerte che Surfshark ha improntato per la Cyber Monday Week sulla sua VPN: vantaggi ed opportunità, tutto nella più completa sicurezza informatica

Nel mondo informatico di oggi, avere una VPN è praticamente indispensabile per la sicurezza e la privacy di ciascuna rete domestica. Molti sono i vantaggi, in effetti, ma raramente si parla di prezzi e convenienza. La sempre maggiore richiesta nel campo ha ovviamente portato ad una maggiore concorrenza e a un conseguente aumento dei prezzi. In questo caso può venire in vostro soccorso la vasta gamma di offerte che Surfshark ha messo in campo per la sua VPN nella Cyber Monday Week!

I vantaggi di una VPN

Il primo vantaggio è, ovviamente, quello della sicurezza: una VPN è in grado di stabilire un tunnel di comunicazione criptato fra l’utente e internet, ossia una connessione sicura e che garantisce la protezione che cercate dalle minacce esterne. Molte VPN hanno anche a disposizione componenti aggiuntivi che vanno a migliorare questo aspetto, ad esempio Surfshark possiede un AdBlock chiamato CleanWeb e un antivirus (nel pacchetto Surfshark One) che scansiona, identifica ed elimina i malware.

Passiamo ora al discorso Privacy: una VPN è particolarmente utile per criptare tutti i dati trasmessi rendendoli illeggibili. Inoltre, fornisce un nuovo indirizzo di protocollo internet (IP), che nasconde l’identità dell’utilizzatore mentre è sul web, rendendone il monitoraggio molto più complesso. Il cambio di IP può essere utile anche per accedere a contenuti che, altrimenti, nel rispettivo paese non sarebbero disponibili per le motivazioni più disparate (censura, blocchi, motivi politici o commerciali).

La promozione di Surfhark per la Cyber Monday Week

Surfshark è un fornitore di VPN a pagamento, cosa che lo rende virtualmente ancor più sicuro di ciò che è. Questo perché i fornitori di VPN gratuite, per mantenere il servizio, sono soliti vendono i dati del vostro traffico internet a terze parti, mandando avanti il proprio business. In occasione della Cyber Monday Week, Surfshark ha messo in sconto i suoi piani biennali sulla VPN, con le seguenti offerte:

Surfshark Starter 1.99 €/mese (-86%) + 3 mesi gratuiti

1.99 €/mese (-86%) + 3 mesi gratuiti Surfshark One 2.69€/mese (-85%) + 4 mesi gratuiti

2.69€/mese (-85%) + 4 mesi gratuiti Surfshark One+ 3.99€/mese (-80%) + 5 mesi gratuiti

Se dunque volete rafforzare la vostra sicurezza e privacy con una VPN come quella di Surfshark, questo è decisamente il momento migliore per farlo! Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!