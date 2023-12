Surfshark: le offerte in attesa di Natale sulla VPN!

In questo articolo scopriamo le offerte che Surfshark ha improntato in attesa di Natale sulla sua VPN: vantaggi ed opportunità, specialmente per chi vuole usufruire del servizio per uno streaming migliore

Di quanto sia importante avere una VPN alle spalle che ci protegga nel mondo informatico di oggi siamo tutti ormai piuttosto consci. Conoscete, però, i servizi nel campo dello streaming? Avere una Virtual Private Network alle spalle è essenziale se si vuole godere di tutto il contenuto in streaming offerto dai maggiori competitor (Netflix, Prime Video, Disney Plus…) senza alcun problema di caricamento. E in questi casi bisogna anche considerare è il numero di server che una VPN per streaming offre, per evitare il sovraffollamento dei server e scegliere, dunque, l’opzione più performante. Per tutto ciò, in questo articolo, vi consigliamo di rivolgervi alla VPN offerta da Surfshark, che è anche in offerta in vista del Natale!

Essenziale per lo streaming!

Prima di passare a vedere i piani in offerta, qualche parola in più sulla VPN di Sufrshark e sulla sua performance nello streaming. I server della compagnia dispongono di almeno 1 Gbps per ogni porta collegata, che aumenta a 2 x10Gbps per server in caso di posizioni particolarmente richieste come gli Stati Uniti. Questa maggior larghezza di banda garantisce di evitare il sovraffollamento dei server VPN, offrendo una bassa latenza e riduzioni di velocità minime agli utenti.

Con una VPN come quella di Surfshark potrete anche eludere i vari controlli di diversi paesi che impediscono l’accesso a determinati contenuti nelle librerie di alcuni servizi streaming, come Netftlix, e garantire sempre e comunque la vostra privacy. Inoltre, con una VPN è possibile anche eludere il rallentamento della connessione nel corso di uno streaming dovuto allo strozzamento della larghezza della banda causata dal vostro stesso ISP. Cosa che, di norma, è volta a invogliare gli utenti ad optare per piani di abbonamenti più costosi. Con una VPN potrete nascondere il vostro traffico all’ISP e sfruttare l’alta velocità dello streaming da qualsiasi nazione in qualsiasi momento.

La promozione di Surfshark in occasione del Natale

Prima di passare alle offerte, vi ricordiamo che Surfshark è disponibile su tutte le piattaforme: iOS, Android, MacOS, Windows, Linux, Chrome, Firefox, FireTV, Apple TV, ma anche per Xbox e PlayStation. Potete dunque utilizzare qualsiasi mezzo per vedere le vostre serie, film e partite in streaming: Surfshark sarà sempre lì a corpirvi le spalle. Vediamo insieme le offerte sugli abbonamenti biennali messi in campo in attesa di Natale (disponibili qui per l’attivazione):

Surfshark Starter 1.99 €/mese (-82%) + 4 mesi gratuiti VPN : naviga in modo sicuro online

1.99 €/mese (-82%) + 4 mesi gratuiti Surfshark One 2.49€/mese (-82%) + 4 mesi gratuiti VPN : naviga in modo sicuro online Antivirus : proteggi i tuoi dispositivi Alert : monitora le violazioni dei dati Search : naviga privatamente

2.49€/mese (-82%) + 4 mesi gratuiti Surfshark One+ 3.99€/mese (-82%) + 4 mesi gratuiti VPN : naviga in modo sicuro online Antivirus : proteggi i tuoi dispositivi Alert : monitora le violazioni dei dati Search : naviga privatamente Incogni : rivendica i tuoi dati

3.99€/mese (-82%) + 4 mesi gratuiti

Se dunque volete avere un servizio di streaming molto più efficiente e sicuro con una VPN come quella di Surfshark, questo è decisamente il momento migliore per farlo! Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!