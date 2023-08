Super offerta Euronics: Notebook LENOVO IdeaPad 3 15ITL6 82H8025LIX

Il Notebook LENOVO IdeaPad 3 15ITL6 82H8025LIX è disponibile in offerta presso tutti i negozi EURONICS a partire dal 24 agosto fino al 13 settembre

Euronics è un gruppo europeo di grande distribuzione, specializzato nell’elettronica di consumo. Euronics Italia S.p.a. è uno dei principali attori nella distribuzione di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo. Infatti, attualmente, Euronics Italia S.p.A. conta su una forza lavoro di oltre 6.300 dipendenti distribuiti su tutto il territorio italiano. Dal giorno 24 agosto è possibile acquistare ad un prezzo scontato nei punti vendita Euronics di tutta Italia il notebook Lenovo IDEAPAD 3 15ITL6 82H8025LIX-ARCTIC GREY.

Dettagli dell’offerta EURONICS sul LENOVO NOTEBOOK IDEAPAD 3 15ITL6 82H8025LIX

IdeaPad 3i Gen 6 (15″ Intel) rende ancora più piacevole stare in casa, per lavorare da remoto o seguire la didattica a distanza. Offre le prestazioni dei processori Intel Core di undicesima generazione unite a funzionalità smart che riducono l’affaticamento della vista e le distrazioni legate all’ambiente domestico. Lo schermo Full HD da 38,1 cm (15″) con bordi ultrasottili su tutti e quattro i lati trasmette immagini piacevoli per il lavoro o l’intrattenimento. Il , di colore argento, è ora disponibile in offerta da Euronics. L’offerta sarà valida fino al 13 settembre 2023 (salvo esaurimento scorte).

Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico PC in offerta al prezzo di 699,00 euro. I clienti interessati, potranno scegliere anche l'opzione di rateizzazione del prodotto, pagando 233,00 €/mese per 3 rate (senza interessi).

Caratteristiche tecniche

Questo Notebook offre grandi prestazioni, con una batteria leggera e potente. Anche il design e la qualità dello schermo sono davvero ottimali. Tra le caratteristiche principali del prodotto troviamo:

Tipo CPU Intel

Tipo di processoreIntel Core i7

Nome Processore i7 – 1165G7

Velocità del processore in GHz 2,8

Velocità clock Turbo (Ghz)4,7

Cache di terzo livello-MB12

Tipo di RAM DDR4

Capacità RAM in GB 16

Espandibilità RAM 16

Capacita’ SSD – GB 512

Modello scheda grafica Integrated Intel Iris Xe Graphics

Dimensione schermo – pollici 15,6

Rapporto formato 16:9

Videocamera incorporata

Risoluzione webcam-Mpixel0,72

Microfono integrato

Fotocamera posteriore

Tipo di scheda AudioRealtek ALC3287

Tipo di batteria 38 – Autonomia h8,5

E voi? Cosa ne pensate di questa strepitosa offerta targata Euronics ?