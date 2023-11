Super offerta Black Friday Euronics: asciugatrice Bosch ad un prezzo stracciato

E voi? Cosa ne pensate di questa strepitosa offerta ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Tra le tante particolarità offerte da questo prodotto troviamo: asciugatura a condensazione, modalità antipiega ed il tasto di partenza ritardata. In più potrete usufruire di moltissimi programmi speciali, come ad esempio: “Cotone Eco”, “Delicati”, “Rapido 40 min”, “Sport/Fitness”, “Sintetici”, “Asciugatura lana con cestello e molti altri ancora. Inoltre, l’innovativa tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a impatto zero sull’ambiente , con Filtro EasyClean Motore inverter senza spazzole silenzioso e ad elevato risparmio energetico. Infine, AutoDry per asciugatura automatica controllata, cestello sensitive per asciugare i capi delicatamente e uniformemente.

LA nuovissima asciugatrice Bosch WQG233D1IT è ora disponibile in offerta da Euronics . L’offerta sarà valida dal 01 novembre fino al 15 novembre 2023 (salvo esaurimento scorte). Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico dispositivo scontato al prezzo di 699,00 euro . I clienti interessati, potranno scegliere anche l’opzione di rateizzazione del prodotto , pagando 233,00 €/mese per 3 rate .

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)