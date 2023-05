SteelSeries Aerox 9: offerta imperdibile su Amazon

Arriva su Amazon un’offerta imperdibile riguardante il mouse da gaming wireless Aerox 9 di SteelSeries. Vediamo i dettagli

Le periferiche sono da sempre il primo mezzo attraverso il quale possiamo esprimere le nostre potenzialità su un PC. Questo è ancora più vero se si tratta di videogiochi, sia che si parli di livelli competitivi che non. Il nostro principale strumento, tuttavia, rimane il mouse, un oggetto piccolissimo che praticamente riesce a farci compiere qualsiasi tipo d’azione.

Avere un buon mouse quindi ci permetterà di esprimere al massimo le nostre capacità. Tuttavia queste periferiche si differenziano molto in base al tipo di gioco al quale giochiamo. Vi sono quelli pensati per i videogiochi sparatutto, solitamente più veloci e reattivi e con i pulsanti necessari per lo scopo, e quelli più adatti ai giochi MMO/MOBA, con più tasti nei quali impostare le varie abilità del nostro eroe. Proprio in questo campo rientra l’Aerox 9, il mouse wireless di SteelSeries che oggi è in offerta su Amazon a un prezzo veramente imbattibile. Vediamo più da vicino questa periferica e scopriamo i dettagli dell’offerta.

Sconto del 31% su Amazon per un’offerta imperdibile sull’Aerox 9 di SteelSeries

Come abbiamo detto poc’anzi, questo mouse è più adatto per giochi MMO e MOBA. La sua struttura infatti vanta ben 18 pulsanti programmabili, attraverso i quali sarà possibile attivare in maniera veloce qualsiasi abilità del nostro personaggio. È caratterizzato da una struttura ultra-leggera che lo fa pesare solamente 89 g. Ciò lo rende adatto per lunghe sessioni di gioco, affaticando poco e niente la nostra mano e il nostro polso.

In dotazione troviamo sia una connessione Bluetooth 5.0 che una Wi-Fi da 2,4 GHz che lo rendono altamente reattivo. La batteria a pieno carico è in grado di garantire ben 180 ore di gioco, mentre con una ricarica rapida di appena 15 minuti saremo in grado di giocare per altre 40. Il sensore TrueMove Air garantisce il controllo totale con il rilevamento dell’inclinazione, offrendo 18.000 DPI, 400 IPS e 40G di accelerazione.

Grazie allo sconto di Amazon, questa periferica potrà essere vostra a 109,99 € anziché 159,99 €, facendovi dunque risparmiare ben 50 € sul suo prezzo consigliato. Cosa ne pensate di questa offerta? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!