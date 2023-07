Starfield: prevendite in sconto su Instant Gaming

Le prevendite per le versioni PC e Xbox dell’attesissimo Starfield sono in sconto su Instant Gaming. Scopriamo i dettagli in questa news

Il nuovissimo titolo a tema fantascientifico di Bethesda, mostratosi di recente nel corso di un lungo direct dedicato, è riuscito a suscitare grande interesse fin dal suo annuncio ufficiale, tanto che molti utenti si stanno chiedendo se arriverà mai su PlayStation. L’hype che ruota attorno a questo nuovo progetto, creato dagli autori di Fallout 4 e Skyrim (qui la nostra recensione della Skyrim Anniversary Edition), cresce ogni giorno sempre di più, incentivato anche dalle affermazioni degli sviluppatori stessi, i quali sono certi che i giocatori andranno matti per la loro ultima fatica. Dopo l’annuncio, per gli appassionati più esigenti, di controller e cuffie wireless a tema, oggi vi segnaliamo che le prevendite per Starfield sono attualmente in sconto sul sito di Instant Gaming.

Instant Gaming propone uno sconto sulle prevendite di Starfield

In attesa di poter mettere le mani su Starfield, oggi vi segnaliamo uno sconto sulle versioni PC e Xbox di Starfield, proposto dal sito Instant Gaming. Nello specifico, recandovi nel suddetto store online, potrete trovare sia il preordine della versione Standard che quello della Digital Premium del titolo (quest’ultima con accesso anticipato), scontate del 21% per quanto riguarda Xbox Series X/S, mentre le medesime edizioni per Steam sono acquistabili rispettivamente al 24% e 25% in meno sul prezzo proposto. In aggiunta, come riportato anche sulla pagina stessa, se il prezzo dovesse calare ulteriormente prima dell’uscita vi sarà rimborsata la differenza. Qualora foste interessati ad approfittare di queste interessanti offerta vi basterà cliccare sul link corrispondente che trovate qua sotto per raggiungere la pagina dalla quale è possibile effettuare l’acquisto.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.