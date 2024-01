Smart TV Samsung QLED 4K, la tv ricca di colori per il vero cinema

Continua la Tech Mania di Mediaworld con l’offerta sulla smart tv Samsung QLED 4K della serie QE55Q60CAUXZT, una tv che offre il top della qualità immagine per una vera esperienza da spettacolo in una sala cinematografica

Mediaworld continua la campagna di Tech Mania mettendo in offerta la smart tv QLED 4K della Samsung, una delle migliori aziende produttrici di smart tv. Sarà difficile però battere l’offerta del bundle Smart TV Samsung Series 7 con una smart tv in omaggio che puoi trovare qui. Vediamo però che cosa offre quest’altra smart tv Samsung 4K da 55 pollici, ora in sconto di 320 euro. Trovi l’offerta cliccando qui.

La smart TV per i veri cinofili

Come abbiamo già ribadito, questa smart tv Samsung 4K da 55 pollici è ideale per chi è un grande amante dell’esperienza cinematografica in sala. Questa tv è proprio quello che offre, la qualità immagine infatti è pari a quella di una sala di un cinema. Abbiamo innanzitutto il Quantum Dot, che dona all’immagine un miliardo di sfumature di colore. Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori strabilianti che catturano il loro realismo e lo riportano nell’immagine su schermo, a ogni livello di luminosità, creando immagini da mozzafiato. Poi c’è il Quantum HDR, che offre un gamma di contrasto più ampio che ci permette di vedere immagini di qualità cinematografica e aggiunge dei dettagli che risaltano. La mappatura tonale dinamica di HDR10+ rende i neri più profondi, le immagini più vivaci e i dettagli più brillanti. Grazie al design ultrasottile, questa tv dà una sensazione di eleganza grazie alla sua sottilità, che permette al televisore di integrarsi perfettamente nella parete. Ovviamente non può mancare la Smart Hub, che racchiude in un unico posto tutte le piattaforme streaming di film, videogiochi e serie tv, in modo da accorciare i tempi e farteli trovare subito.

Secondo noi quest’offerta sulla smart tv 4K da 55 pollici della Samsung è molto interessante e ti consigliamo di acquistarla se cerchi un nuovo televisore. Cosa farai? La comprerai? Dicci la tua nei commenti e continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti e molto altro!