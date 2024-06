Smart TV Samsung da 85 pollici in offerta su Mediaworld

Da oggi su Mediaworld puoi acquistare in offerta la smart tv Samsung da 85 pollici ad un prezzo molto vantaggioso!

Il meglio del meglio delle smart tv lo troviamo sempre quando salta fuori il nome di Samsung. Le smart tv dell’azienda sono sempre tra le più amate e acquistate del mercato per la sua vastità di scelta che offre tra le tv di tipo LED, OLED E QLED. Oggi puoi approfittare dell’offerta Mediaworld sulla smart tv Samsung da 85 pollici, per goderti i tuoi spettacoli preferiti su un grande schermo come se avessi il cinema a casa tua. La puoi acquistare a soli 999 euro invece di 1359,99 euro, per uno sconto di 360 euro.

Il meglio di Samsung con l’offerta Mediaworld sulla smart tv da 85 pollici

Immergiti in immagini con un miliardo di colori. La tecnologia Dynamic Crystal Color offre un assoluto realismo, così non ti sfuggirà nemmeno la minima sottigliezza. Il design sottile e sorprendente del televisore si armonizza perfettamente con l’ambiente circostante. Goditi ogni sfumatura di colore. Il potente sistema di upscaling regala a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione 4K. Suggerimenti e selezioni ottimizzati, per dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo allo streaming di film, giochi e dei programmi che ami. Contrast Enhancer regola dinamicamente il contrasto, ottimizzando profondità e colore. Con Gaming Hub, che ti garantisce l’accesso ai tuoi giochi per console preferiti, al cloud gaming e alle app standalone, scegliere a cosa giocare è più facile e veloce.

Un audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore ti regalerà un’esperienza sonora completamente immersiva. Dì addio alle batterie usa e getta con l’innovativo telecomando ecologico SolarCell, dotato di pannello solare sul retro. Rilassati e lascia che SmartThings si connetta, monitori e controlli tutti i tuoi dispositivi smart, per gestire l’ambiente domestico in modo intuitivo tramite un hub integrato. Con la AI Energy Mode puoi tenere traccia dei risparmi ottenuti. I livelli di illuminazione circostanti vengono rilevati e analizzati automaticamente per regolare la luminosità.