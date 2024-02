Smart tv LG Series B3 in offerta su Unieuro!

Guardare film e serie tv con il massimo della risoluzione e della qualità d’immagine è quello che si cerca sempre in una smart tv, è quello che trovate oggi in offerta con la smart tv LG Series B3 che ci offre gentilmente Unieuro

La qualità d’immagine è il minimo essenziale per poter godersi un bello spettacolo ad alta risoluzione. Il 4K al giorno d’oggi è diventato comune trovarlo su tutte le smart tv che troviamo in giro per il mercato e la smart tv di oggi non è da meno. D’altronde, cari lettori, stiamo parlando della LG, uno dei marchi dell’elettronica più di successo del mercato. Pensate che ha perfino prodotto il primo televisore trasparente! Ma ora concentriamoci sullo sconto di oggi. Su Unieuro trovate in offerta la smart tv LG Series B3! La potete trovare ad un prezzo molto conveniente, ovvero a soli 999 euro, e pensate che di norma viene venduto a 1.999 euro, quindi c’è un risparmio di mille euro! Per accedere all’offerta cliccate qui!

La smart tv LG Series B3 è l’offerta per chi cerca la qualità audiovisiva

Iniziamo dal dire che questa smart tv LG è un televisore che offre molta qualità audiovisiva e non solo. Questa qualità audiovisiva l’abbiamo grazie ai suoi pixel autoilluminanti che rendono le immagini che vediamo su schermo molto nitide, con un’illuminazione talmente potente che i raggi del sole non impediranno la visione del programma. Anche le scene più oscure sono dettagliate grazie a tali pixel. La tv è anche semplice da usare grazie al telecomando puntatore che vi permetterà di selezionare con estrema facilità quello che deciderete di guardare. Con le tecnologie Dolby Vision IQ e Dolby Atmos portate il cinema direttamente a casa vostra, che aumentano l’illuminazione ambientale delle immagini grazie ai pixel che si accendono e spengono in autonomia e il processore a9 Gen 6 aggiunge dei dettagli che non si vedono sui comuni televisori.

Parliamo ora della possibilità di gaming che il televisore offre. Grazie ai pixel autoilluminanti, assaporerete visivamente la next gen. Questo televisore è infatti disposto di ben 4 porte HDMI, di cui due porte HDMI 2.1, che non solo vi daranno un tempo di risposta nei comandi rapidissimo di soli 0,1 millisecondi, ma vi permetteranno anche di aumentare la grafica di gioco. Con la smart tv LG Series B3 potrete giocare ai videogiochi in risoluzione 4K a 120 FPS Hz. La tv è anche pro all’ecologia, infatti è costruita con dei materiali riciclati, per favorire l’ambiente e lo schermo non ha bisogno di retroilluminazione.

Insomma, una smart tv di buona qualità che è anche pro all’ecologia e all’ambiente. La comprerete? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.