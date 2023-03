Smart TV LED UHD 4k 55″ 55UQ75006LF di LG in offerta da Euronics

In quest’articolo conosceremo l’offerta imperdibile di Euronics sull’LG Smart TV LED UHD 4K 55″ 55UQ75006LF-Ceramic Black

Euronics (qui per maggiori info sull’azienda) è un gruppo europeo che si occupa della distribuzione di elettronica ed elettrodomestici. La sede principale del gruppo Euronics è situata in Olanda, precisamente ad Amsterdam. il gruppo conta più di 11.500 negozi in 30 nazioni differenti (sono tutti rivenditori indipendenti).

Dettagli dell’offerta Euronics sulla Smart TV LED UHD 4k 55″ 55UQ75006LF di LG

LG – Smart TV LED UHD 4K 55″ 55UQ75006LF-Ceramic Black è disponibile con uno sconto del 30% al seguente link, e quindi acquistabile ad un prezzo di euro 449,00 invece di euro 649,00. Smart TV LED 55″, Ultra HD 4 K con Full Internet TV, 3 HDMI, 50 Hz e WiFi + Ethernet. Sintonizzatore DVB-T2 HEVC, slot Common Interface +, classe energetica G e risoluzione Real 4K. Guardare un TV 4K significa guardare immagini con una risoluzione quattro volte più alta rispetto al Full HD. Una definizione straordinaria che donerà ai tuoi contenuti un realismo ancora maggiore. Il Real 4K di LG ti assicura una resa eccezionale dei colori. La tecnologia HDR10 Pro, inoltre, dona ai contenuti compatibili una profondità di colore ancora più elevata. Per il suono, la funzione AI Sound riconosce cosa stai riproducendo e adatta di conseguenza la resa audio. Cloud gaming con Google Stadia e NVIDIA GeForce NOW. Gioca ai migliori titoli in commercio senza nemmeno usare una console o un PC.

Film e serie TV per tutti i gusti

Per le tue maratone film o serie TV non hai che l’imbarazzo della scelta fra i tantissimi servizi di streaming che trovi sulla piattaforma smart webOS di LG. Con Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, RaiPlay, Rakuten TV, NOW e molte altre ancora avrai sempre qualcosa di straordinario da guardare. Usa il tuo assistente preferito con Google Assistant e Alexa integrati e la compatibilità Apple Airplay 2 e HomeKit. La piattaforma intelligente LG ThinQ ti consente di effettuare semplici operazioni di comando e controllo del tuo ecosistema per smart home e Internet of Things (IoT) con riconoscimento della voce naturale. Grazie a Google Assistant e Amazon Alexa integrati, potrai controllare il tuo TV LG con la tua voce e accedere al mondo dell’entertainment in maniera più rapida. E la compatibilità con i servizi Apple ti permette di condividere contenuti sul TV con un tocco dal tuo iPhone e iPad.

