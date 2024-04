Smart TV Hisense, l’offerta Euronics per una visione immersiva

Bello il cinema, non è vero? Ma sarebbe ancora più bello se potessimo avere il cinema direttamente nelle nostre case. Certo, uno schermo così grande è molto difficile da tenere in casa, ma sappiate che potete avere qualcosa di molto simile. Su Euronics trovate in offerta la smart tv Hisense!

Quando si pensa ad una buona smart tv si pensa più comunemente ad una smart tv Samsung, infatti non a caso abbiamo fatto anche una lista delle migliori smart tv Samsung. Per carità, nulla da dire in contrario, ma c’è un’altra azienda che nel reparto di smart tv è proprio specializzata. Stiamo parlando di Hisense, uno dei più grandi maestri nella realizzazione di smart tv e monitor. Sappiate che potete trovare in offerta su Euronics la smart tv Hisense ad un prezzo che dire ottimo è davvero il minimo, infatti la trovate al prezzo di soli 379 euro invece dei soliti 629 euro come prezzo standard.

Per accedere all’offerta sulla smart tv Hisense vi basta semplicemente cliccare qui.

Smart TV Hisense, l’offerta Euronics per il cinema in casa

Che a voi piaccia guardare film, serie tv o anche giocare ai videogiochi, questa smart tv Hisense vi offre tutto alle massime performance. Non solo ha una risoluzione 4K UHD, ma anche la tecnologia HDR10+, che regala dei dettagli che davvero pochissime smart tv possono offrire, il tutto al massimo della resa grafica e al massimo della fluidità. Inoltre vi offre anche un catalogo di oltre 150 contenuti esclusivi, tra film e serie tv, con Vidaa. Se invece volete giocare, questa smart tv ha anche una Game Mod Plus che terrà sempre tutti i videogiochi con un frame rate molto alto e un pannello 60 Hz. Questo pannello inoltre diminuisce notevolmente l’input lag, per dare sempre delle risposte molto rapide, quasi istantanee, per rendere l’esperienza di gioco più divertente. Infine abbiamo la modalità sportiva, che amplifica tutti i suoni del programma che state guardando, come se foste davvero sul campo da calcio durante la partita, con l’audio 3D.

Con questa smart tv quindi potete godervi il massimo degli spettacoli televisivi o cinematografici, sempre alla miglior resa grafica e nei minimi dettagli d’immagine. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti e molto altro!