Sicurezza natalizia con IMOU: parti sereno, torna tranquillo

IMOU, un’azienda leader nel campo della sicurezza intelligente, propone un’ampia selezione di dispositivi per la Sicurezza Smart in vista delle festività natalizie

Ideali come regali per amici e familiari o come acquisti ponderati per le imminenti vacanze invernali, questi innovativi strumenti assicurano la massima protezione della casa e dei propri cari, ovunque ci si trovi.

Sia che si tratti di monitorare gli ambienti interni o sorvegliare gli spazi esterni, i sistemi di sicurezza IMOU garantiscono una vigilanza continua 24 ore al giorno. Sono facili da installare e utilizzare, accessibili per ogni budget e caratterizzati da un design accattivante.

Sotto l’albero di Natale: sicurezza e innovazione con le telecamere IMOU per tutti i gusti.

Ogni prodotto offre funzionalità specifiche per soddisfare diverse esigenze, che si tratti di sorvegliare la propria abitazione, il luogo di lavoro, il giardino, il cortile o persino gli animali domestici. Grazie all’app IMOUlife, che si basa sulla piattaforma Cloud e sfrutta l’intelligenza artificiale fornita da IMOU, è possibile gestire tutto in modo sicuro ed efficiente da remoto, anche direttamente dalle piste da sci!

Andrea Battaglia, Country Sales Manager di IMOU, ha commentato: “Le nostre telecamere di sorveglianza sono perfette sia come idea natalizia per l’amico o il parente tecnologico che vuole rendere la casa sempre più sicura, sia come acquisto intelligente per chi ama viaggiare e vuole andare in vacanza senza preoccupazioni, lasciando la propria abitazione e i propri cari in totale sicurezza. I furti sono percepiti come uno dei reati più preoccupanti, in aumento rispetto allo scorso anno: la profondità di gamma delle telecamere IMOU permette di risolvere qualsiasi esigenza installando un impianto di videosorveglianza in poco tempo e con prestazioni professionali. Per noi di IMOU ciò che conta anzitutto è essere sempre ‘sicuri e sereni ovunque’, come recita il nostro motto aziendale, e continuare a investire in ricerca e sviluppo: l’ultimissima tecnologia IMOU SENSE, ad esempio, amplifica le caratteristiche dei prodotti nella quale è presente, garantendo un miglioramento delle prestazioni fino al 50% superiori rispetto a prodotti della stessa categoria di altre marche”.

Ecco una selezione di idee regalo per il Natale con una varietà di telecamere IMOU per uso esterno e interno, incluse le nuove arrivate IMOU Bulb Cam e IMOU Cell PT:

IMOU Cell PT con batteria

Proteggi il tuo giardino o spazio aperto con facilità grazie a IMOU Cell PT, la telecamera motorizzata a batteria con risoluzione 2K (3MP). Alimentata da una batteria al litio da 15000mAh, offre un’autonomia di un anno e può essere alimentata anche tramite pannello solare o porta Type C. Con una copertura orizzontale di 330° e verticale di 90°, visibilità notturna fino a 25 metri in bianco e nero e 20 metri a colori, questa telecamera offre anche sirena, comunicazione bidirezionale e slot SD per la registrazione continua.

IMOU Cell PT è disponibile a 99,99€, mentre il kit con pannello solare costa 109,99€.

IMOU Cruiser 2

La prima telecamera di sicurezza con Wi-Fi 6, dotata di funzione di riconoscimento veicoli, umani e animali. Disponibile in due risoluzioni video (3K/5MP e 2K/3MP), offre un rilevamento accurato e una visione notturna chiara. La funzione pan & tilt panoramico garantisce una copertura a 360°. Con la tecnologia IMOU SENSE, riduce i falsi allarmi e offre una protezione certificata IP66 contro le intemperie.

IMOU Cruiser 2 2K è disponibile a 79,99€ e 3K a 99,99€.

Imou 2K Telecamera Wi-Fi Esterno con Visione Notturna a Colori, 3MP Telecamera WiFi di Sorveglianza IP66, Rilevamento IA Umano/Auto con Voce Personalizzati, Audio Bidirezionale, 2,4ghz, Cruiser 2 ✅ 【Visione Notturna A Colori Full HD 2K & 30 Metri】Grazie alla risoluzione Full HD 2304 x 1296P, questa telecamera wifi esterno ti offre immagini nitide. Quando la telecamera da esterno wifi rileva una figura umana, i faretti si accendono automaticamente, mostrandoti un'immagine a colori. Così puoi identificare il colore dell'auto o dei vestiti di uno sconosciuto anche di notte. A proposito, i faretti possono essere spente.

IMOU Bulb Cam

Direttamente dalla gamma Innovative Camera di IMOU, Bulb Cam è una telecamera da 3Mp con copertura a 360°. Facile da installare, si avvita come una lampadina e offre una luce da 5W gestibile tramite app. Dotata di sirena, è ideale per l’ingresso di casa.

IMOU Bulb Cam 2K (3MP) è disponibile a 39,99€.

Imou 2K Telecamera di sicurezza della lampadina, WiFi a colori notturna a 360 gradi Smart Home Sorveglianza Bambini Cam Audio Bidirezionale Tracciamento Intelligente ✅ 【Full HD 2K & Visione Notturna A Colori】Grazie alla risoluzione Full HD 2304 x 1296P, questa telecamera wifi esterno ti offre immagini nitide. La notte ti offre anche un’immagine chiara a colori. Supporta una panoramica da 0°-340°e un'inclinazione da 0°-90°per proteggere completamente la tua casa con una vista a 360 gradi. La luce della lampadina potrebbe essere regolata secondo le sue necessità

IMOU Ranger RC

Una telecamera Elder’s care dedicata agli anziani, con funzione audio “ascolta e parla in tempo reale“. Dotata di pan & tilt panoramico per una protezione a 360 gradi, può ruotare automaticamente attivando uno scudo per la privacy fisico. Disponibile in risoluzioni video da 2K+ (4MP) e 3K (5MP), con visione notturna fino a 10 metri.

IMOU Ranger RC 2K+ (4MP) è disponibile a 44,99€ e 3K (5MP) a 59,99€.

Imou Telecamera WiFi Interno 5MP Videocamera Sorveglianza Interno WiFi, Chiamate One-Touch,Rilevamento Umano, Audio Bidirezionale, Rotazione a 360° Compatibile con Alexa Ranger RC 3K 【5MP Super HD Risoluzione Visione Notturna】Vantando un'alta risoluzione di 2560x1920 con 5 milioni di pixel, la telecamera wifi interno imou presenta colori reali di oggetti e consente di visualizzare immagini nitide e super chiare in streaming video live, anche di buio.

IMOU Rex 3D

Telecamera di sicurezza da interni disponibile in risoluzioni video da 3K (5MP) e 2K (3MP), motorizzata, con sirena integrata e pan & tilt a 360°. Dotata della tecnologia IMOU SENSE, offre una esperienza di sicurezza elegante con una precisione di riconoscimento del 99% per figure umane e animali domestici.

IMOU Rex 3D 2K è disponibile a 49,99€ e 3K a 69,99€.

Imou Rex 3D Telecamera motorizzata da interno 3K 5MP con sirena, faretto, pet detection Sense Imou Rex 3D - 3K è la telecamera di sicurezza per interni ideale, con funzione PT(Z) (rotazione di 355 gradi, inclinazione di 90 gradi e zoom digitale 8x)

E voi? Cosa ne pensate di questa strepitosa offerta ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).