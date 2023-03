SharkNinja: prodotti innovativi per le pulizie di Primavera a prezzi speciali

Dai il via alle pulizie di primavera con i prodotti SharkNinja. Prodotti innovativi e facili da usare per una casa più pulita e accogliente

Con temperature miti, giornate più lunghe e l’arrivo della primavera tutti noi sentiamo la necessità di pulire la nostra casa in modo più radicale. Finestre spalancate e aspirapolvere in mano, è arrivato il momento per dimenticarsi del grigiore dell’inverno a dare nuova vita alla nostra casa. Shark, specializzata in elettrodomestici ad alte prestazioni che rispondono alle esigenze di pulito, cura della casa e della persona, offre le giuste soluzioni per tutto ciò. Per rendere le pulizie di primavera più innovative, efficaci e meno faticose, soddisfando tutte le esigenze e anche tutte le tasche. Dai pratici aspirapolveri senza filo, fino ai più tradizionali con filo, i robot e le scope a vapore, Shark è tra i marchi più riconosciuti e apprezzati nel settore per lo sviluppo di prodotti innovativi per la cura dei pavimenti.

Dettagli sui prodotti SharkNinja per le pulizie di primavera

Proprio in occasione delle pulizie di primavera SharkNinja offre la possibilità di acquistare i suoi prodotti innovativi con sconti speciali, validi dal 29 Marzo all’11 Aprile direttamente sul sito. Tra i vari prodotti troviamo l’aspirapolvere senza filo, la scopa a vapore o i robot aspirapolvere e lavapavimenti. Shark presenta il suo ampio portafoglio di prodotti per offrire soluzioni valide e funzionali contro lo sporco più ostile.

Aspirapolvere Shark Ninja senza filo PowerFins (Batteria Singola) IZ300EU tra i nuovi prodotti per le pulizie di primavere

Testina DuoClean di Shark , ora migliorata con setole PowerFins, che penetrano nei tappeti smuovendo lo sporco e agisce direttamente sui pavimenti e tappeti

, ora migliorata con setole PowerFins, che penetrano nei tappeti smuovendo lo sporco e agisce direttamente sui pavimenti e tappeti Tecnologia Anti Hair Wrap che rimuove attivamente peli e capelli dalla spazzola mentre pulisce

che rimuove attivamente peli e capelli dalla spazzola mentre pulisce Flexology , il sistema pieghevole che consente di raggiungere i punti più difficili e riporlo in piedi in poco spazio

, il sistema pieghevole che consente di raggiungere i punti più difficili e riporlo in piedi in poco spazio Possibilità di trasformarlo in aspirabriciole

Autonomia fino a 60 minuti .

. Display smart a LED che mostra la carica rimanente, il livello di aspirazione e il tipo di pavimento selezionato

che mostra la carica rimanente, il livello di aspirazione e il tipo di pavimento selezionato Prezzo: dal 29/03 è in sconto a 299.99 € e disponibile a questo link.

Aspirapolvere senza filo Shark Stratos con Pet Kit (Batteria Doppia) IZ420EUT

Tecnologia Clean Sense IQ per raccogliere fino al 50% di sporco in più e 2 spazzole motorizzate DuoClean e le nuove setole

per raccogliere fino al 50% di sporco in più e 2 spazzole motorizzate DuoClean e le nuove setole PowerFins Plus per catturare ancora più peli e capelli con Shark

per catturare ancora più peli e capelli con Shark Tecnologia antigrovigli Anti Hair Wrap e la base Anti-Allergen Complete Seal trattiene il 99,9% della polvere e degli allergeni all’interno dell’aspirapolvere.

e la base Anti-Allergen Complete Seal trattiene il 99,9% della polvere e degli allergeni all’interno dell’aspirapolvere. Sistema pieghevole Flexology – il sistema pieghevole che consente di raggiungere i punti più difficili e riporlo in piedi in poco spazio

– il sistema pieghevole che consente di raggiungere i punti più difficili e riporlo in piedi in poco spazio Possibilità di trasformarlo in aspirabriciole

Autonomia fino a 120 minuti

Modello con Pet Kit : 4 accessori, incluso l’accessorio motorizzato Pet perfetto per chi possiede animali domestici.

: 4 accessori, incluso l’accessorio motorizzato Pet perfetto per chi possiede animali domestici. Prezzo: dal 29/03 è in sconto a 449.99 € e disponibile a questo link.

Scopa a vapore Shark Klik ‘n’ Flip con Steam Blaster S6003EU

Pulisce e disinfetta con la sola forza del vapore

Tre impostazioni di vapore intelligenti .

. Ideale per tutti i tipi di pavimenti sigillati , tra cui parquet, marmo, mattonelle e pietra.

, tra cui parquet, marmo, mattonelle e pietra. È possibile pulire una superficie doppia di pavimento semplicemente capovolgendo la testina.

Prezzo: dal 29/03 è in sconto a 99.99 € e disponibile a questo link.

(in offerta su amazon.it) Shark [S6003EU] Klik n' Flip Smartronic Deluxe Scopa a Vapore, Bordeaux e Grigio Acciaio, One Size Tecnologia Dirt Grip – panni in microfibra ad asciugatura rapida con due facce pulenti per coprire una superficie doppia di pavimento

Prodotti di Primavera Shark Ninja: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 2 in 1 Shark AI ULTRA con Auto svuotamento RV2600WSEU

Aspirazione potente e un lavaggio sonico

Base a svuotamento automatico che cattura il 99,9% di polvere e allergeni;

che cattura il 99,9% di polvere e allergeni; Autonomia di 110 minuti

Navigazione laser AI 360 che garantisce una pulizia precisa

che garantisce una pulizia precisa CleanEdge permette una pulizia dei bordi migliore del 50%(Rispetto a Shark RV2600WSEU con CleanEdge spento)

permette una pulizia dei bordi migliore del 50%(Rispetto a Shark RV2600WSEU con CleanEdge spento) Si può programmare in anticipo la pulizia dall’ app SharkClean e si può attivare anche con Amazon Alexa o l’Assistente Google.

e si può attivare anche con Amazon Alexa o l’Assistente Google. Prezzo di listino: 649.99 € e disponibile a questo link.

I prodotti Shark sono disponibili direttamente attraverso l’e-commerce cliccando su www.sharkclean.it, oppure attraverso www.amazon.it. Come canale fisico i prodotti SharkNinja sono distribuiti anche da Attiva Spa e in vendita presso i MediaWorld di tutt’Italia.

E voi ? Cosa ne pensate di questi prodotti per le pulizie di Primavera di Shark Ninja ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).