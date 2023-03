SharkNinja: ecco alcune offerte speciali per la festa del papà

Con la festa del papà quasi alle porte, SharkNinja ci propone alcune offerte speciali per gli amanti della pulizia e della cucina

L’azienda americana combina due marchi top di gamma: Shark, specializzato in elettrodomestici ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze di pulito e cura della persona, e Ninja, riconosciuto per le soluzioni multifunzionali dedicate alla cucina. Proprio in occasione della festa del papà, SharkNinja ha dato il via a quelle che sono le offerte sui suoi prodotti, riunite tutte in un unica promozione, valide per l’appunto fino al 19 marzo. Ma andiamo con ordine e vediamo tutti i dettagli.

Le offerte speciali per la festa del papà di SharkNinja

Per ottenere lo sconto dedicato, vi basterà collegarvi al sito ufficiale dell’azienda e inserire il codice PROMO15 al checkout per ottenere il 15% di sconto e risparmiare fino a quasi 100 euro. Inoltre, se sceglierete di acquistare i prodotti Shark avrete in omaggio un kit per la pulizia dell’auto, mentre quelli che compreranno i prodotti Ninja riceveranno gratuitamente il grembiule e i guanti da cucina in silicone.

Partendo da Shark, i punti saldi degli elettrodomestici proposti sono sicuramente la tecnologia antigrovigli Anti Hair Wrap che rimuove attivamente peli e capelli dalla spazzola durante l’aspirazione, le due spazzole motorizzate DuoClean e le setole PowerFins, in grado di pulire tutti i tipi di pavimenti e tappeti raccogliendo anche lo sporco più ostinato in una sola passata. Avvalendosi del tubo Flexology, che gli permette di piegarsi agevolmente e senza fatica, arrivando a pulire anche gli angoli più scomodi della casa, offre la possibilità di riporli e ricaricarli ovunque in poco spazio e di trasformarli in aspirabriciole. L’accessorio motorizzato Pet, infine, è perfetto per le case con amici a quattro zampe. Ecco le scope elettriche sulle quali è attiva la promozione:

Per quanto riguarda invece i prodotti Ninja, si tratta principalmente di friggitrici ad aria, ma non mancano anche le griglie elettriche, un forno multifunzione, il Multicooker 6-in-1 Ninja Foodi MINI, che racchiude 6 funzioni di cottura personalizzabili in un apparecchio compatto che occupa poco spazio, e il Multicooker 7-in-1 Ninja Foodi con le sue 7 funzioni di cottura tra cui cottura a pressione, frittura ad aria, cottura lenta, cottura a vapore, cottura arrosto/al forno, rosolatura, e grill. . Ecco tutti i prodotti per i quali è applicabile questa promozione:

Vi ricordiamo che l’offerta è valida solo fino al 19 marzo e che dovrete utilizzare il codice PROMO15 al checkout. Cosa ne pensate di questi sconti? Fateci sapere la vostra nei commenti. Se siete alla ricerca di altre idee regalo per il vostro papà, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra sezione dedicata. Per non perdervi ulteriori news di offerte, continuate a seguire tuttotek.it!