SharkNinja celebra la Festa della Mamma con tantissimi prodotti in offerta!

SharkNinja celebra la Festa della Mamma con una straordinaria selezione di prodotti in offerta che faranno sentire ogni mamma speciale

La Festa della Mamma si avvicina e SharkNinja offre una selezione di regali innovativi che faranno sicuramente felici tutte le mamme. Tra i tanti prodotti in offerta fino al 12 maggio, troviamo lo Shark FlexStyle, lo Shark Smooth Style, il Ninja Creami, e la friggitrice ad aria Ninja. Di seguito troverete tutte le proposte nei dettagli.

Offerte sui prodotti SharkNinja per la Festa della mamma

Shark FlexStyle. Questo asciugacapelli multifunzione offre varie opzioni di styling, incluso l’arricciatura, la lisciatura, il volume e la definizione dei capelli. Grazie alla tecnologia Coanda e ai suoi accessori, consente di ottenere risultati professionali a casa, evitando danni da calore. Shark FlexStyle sarà in offerta sul sito, su Amazon e online nei migliori negozi di elettronica di consumo fino al 12 maggio 2024.

Shark Smooth Style. La spazzola e il pettine riscaldati di Shark SmoothStyle permettono di asciugare, volumizzare e lisciare i capelli in un solo passaggio, mantenendo il volume e la lucentezza. È adatto a tutti i tipi di capelli e offre una piega perfetta che dura a lungo. Questo prodotto sarà in offerta sul sito, su Amazon e online nei migliori negozi di elettronica di consumo fino al 12 maggio 2024.

I prodotti per la cucina

Ninja Creami. Questa gelatiera intuitiva offre sei programmi automatici per preparare gelati, sorbetti, smoothies e altro ancora in pochi minuti. Con Ninja CREAMi è possibile personalizzare i gusti e scegliere ingredienti di alta qualità, ottenendo gelati freschi e cremosi a casa propria. Questo prodotto sarà in offerta sul sito, su Amazon e online nei migliori negozi di elettronica di consumo fino al 12 maggio 2024.

La friggitrice ad aria Ninja AF100EU è perfetta per le mamme che desiderano cucinare in modo sano e gustoso. Con diverse funzioni di cottura e una capacità di 3,8 litri, permette di preparare piatti squisiti con poco o zero olio, mantenendo il sapore e la consistenza dei cibi. La pulizia è facile grazie alle parti lavabili in lavastoviglie.

Per chi cerca una soluzione compatta, la friggitrice ad aria a doppia capienza Ninja Double Stack XL offre la possibilità di cuocere due pietanze contemporaneamente su quattro livelli. Ciò grazie alla tecnologia Double Stack Air Fry.

