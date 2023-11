Secretlab: tantissime offerte in occasione del Black Friday e del Cyber Monday!

In occasione del Black Friday e del successivo Cyber Monday, Secretlab ha lanciato una vasta gamma di offerte su suoi prodotti top di gamma: scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

La fine di novembre si sta avvicinando ed è quindi arrivato quel periodo dell’anno: quello in cui il portafoglio di chiunque di noi inizia a tremare, il periodo del Black Friday. Tantissime sono le aziende che, in vista del venerdì nero (che quest’anno cade il 24 novembre prossimo) e del successivo Cyber Monday, lanciano offerte su offerte e promozioni di ogni genere. Tra le più interessanti (e forse vantaggiose) troviamo quelle di Secretlab, azienda di Singapore leader nel mercato per quanto riguarda la progettazione e la produzione di sedie da gaming, ma non solo! E proprio in occasione di questo periodo di offerte, Secretlab se ne esce con una vasta gamma di sconti su tanti dei suoi prodotti selezionati. E non solo!

Una campagna incredibile!

In questo periodo di Black Friday, Secretlab ha deciso di rendere le spedizioni completamente gratuite verso moltissimi paesi, Italia compresa. Questo vuol dire che qualsiasi prodotto acquistiate, le spese di spedizione ve le offre direttamente l’azienda. Se volete seguire giornalmente le varie offerte, potete recarvi direttamente a questo link di riepilogo. Gli sconti partono da oggi, 15 novembre e terminano il 6 dicembre. Spulciando la sezione potrete trovare tantissimo sconti, a partire da bundle specifici di sedie e scrivanie (più di 80€ di sconto), dalle skin (fino a 30€ di sconto) e dagli accessori proprietari Secretlab (ne trovate alcuni anche a -20%!).

TITAN Evo

In questo articolo, invece, noi di tuttotek.it vorremmo proporvi due articoli nello specifico. Il primo è la sedia TITAN Evo che risulta essere, ad oggi, uno dei migliori prodotti del suo genere non solo di marchio Secretlab, ma dell’intero mercato. Progettata per alta prestazioni, TITAN Evo è in grado di elevare il vostro gaming con l’ergonomia professionale, ed è stata studiata sulla base di consigli dai migliori giocatori professionisti a livello globale. Vanta il tessuto Softweave Plus di Secretlab ed è costituita da similpelle ibrida Secretlab NEO, con un sistema di supporto lombare a quattro direzioni, i braccioli in 4D completamente in metallo e con sistema di sostituzione Cloudswap, un cuscino magnetivo per la testa in Memory Foam e, ovviamente, uno schienale completamente reclinabile fino a 165°. Imprescindibile. La trovate anche con un sostanzioso sconto, cliccate qui!

MAGNUS Desk

Il secondo prodotto che vi consigliamo in questa sede in realtà… sarebbero due. Le due scrivanie MAGNUS Desk di Secretlab, disponibili nella versione Pro e nella versione Metal, sono imprescindibili per tutti i gamer professionisti che hanno bisogno di un sostegno nel corso delle sessioni più prolungate e, perché no, concitate. Entrambi i modelli sono in forte sconto per questo Black Friday 2023 e sono entrambe personalizzabili con una vasta gamma di accessori: da quelli legati al cable management, per rendere il tutto più pulito ed immediato, ai tappetini a tema passando per le varie colorazioni e luci dedicate. Dateci un’occhiata, potreste perdervi in un meandro di meravigliosa tecnologia!

Buone spese!

E questo è quanto per le offerte di Secretlab per questo Black Friday (e Cyber Monday!) 2023! Fateci sapere se acquisterete qualcosa qua sotto nei commenti e restate sintonizzati qui, sulle pagine di tuttotek.it!