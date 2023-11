Secretlab: un mare di offerte per il Black Friday!

Secretlab, la nota azienda di prodotti da gaming, ha dato il via ad una serie di ottime offerte in occasione del Black Friday

Finalmente è arrivato il Black Friday, il giorno in cui tutti i consumatori vanno alla ricerca dei migliori sconti possibili. In questa giornata ovviamente ci sono davvero offerte di ogni tipo, ma in questo articolo vi parleremo di qualcosa che interesserà sicuramente i videogiocatori. Infatti, in occasione del Black Friday, Secretlab ha dato il via ad una serie di ottime offerte sulle sue sedie da gaming e tanti altri prodotti.

Risparmiate alla grande con le offerte del Black Friday di Secretlab

Ovviamente per celebrare il Black Friday Secretlab ha deciso di mettere in sconto tanti dei suoi prodotti, ma non solo. La compagnia infatti ha deciso anche di offrire ai propri clienti molti altri vantaggi davvero ottimi. Ad esempio su alcuni prodotti selezionati è possibile usufruire della spedizione gratuita verso tantissimi paesi tra cui anche l’Italia. Inoltre, se siete interessati ad acquistare un pacchetto che include sia una sedia da gaming che una scrivania, potrete godere di un’ulteriore sconto di ben €80.

Se volete dare un’occhiata a tutto il catalogo dei prodotti scontati di Secretlab vi basterà cliccare su questo link per la home page del sito, ma ricordatevi che le promozioni non dureranno ancora a lungo. La fine del Black Friday infatti si avvicina e, se vi lascerete sfuggire queste offerte, difficilmente avrete la possibilità di mettere le mani su certi prodotti ad un prezzo così basso. Se quindi siete interessati ad acquistare qualcosa dallo store di Secretlab, allora vi suggeriamo di non perdere tempo.

Secretlab Titan Evo

Sul sito di Secretlab potrete trovare tantissimi prodotti in offerta, ma qui vogliamo mettere in evidenza quelli che secondo noi sono alcuni dei migliori. Per prima cosa infatti non possiamo non parlarvi della Secretlab Titan Evo. Questa è certamente una delle migliori sedie da gaming disponibili sul mercato e prima di acquistarla avrete anche la possibilità di personalizzarla ampiamente.

La Titan Evo infatti può essere selezionata in diversi colori, rivestimenti e dimensioni. Inoltre è possibile anche acquistarne delle versioni speciali legate a specifici videogiochi o team eSports. Infine, se non volete farvi mancare proprio nulla, potete anche arricchire la vostra sedia da gaming con tantissimi accessori che la renderanno ancora più comoda di quanto non sia già.

Secretlab Magnus Desk

Dato che vi abbiamo parlato di un’eccellente sedia da gaming, adesso è il momento di una buona scrivania a cui affiancarla. La Secretlab Magnus Desk è una scrivania da gioco davvero eccezionale che vi offre tutto lo spazio necessario per avere una postazione comoda e ordinata.

Questo prodotto è disponibile sia in versione standard in metallo che Pro e, proprio come la Titan Evo, è altamente personalizzabile. In fase di acquisto infatti potrete selezionare le dimensioni, il colore e potrete anche scegliere tra varie edizioni speciali. Inoltre anche qui è possibile aggiungere al vostro ordine tanti accessori come mount per i monitor, strisce led e ancoraggi magnetici per la gestione dei cavi.

Godetevi la qualità di Secretlab!

Queste sono solo alcune delle tante offerte disponibili al momento sullo store di Secretlab in occasione del Black Friday. Se siete interessati a dare un’occhiata al loro catalogo completo, non dovete fare altro che visitare il loro sito. Inoltre, se questo articolo vi è stato utile e siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it.