Scopa elettrica Rowenta in OFFERTA Star Club: potente e leggera

Ancora una volta, le offerte Euronics dello Star Club pensano di nuovo alla cura della nostra cara e amata casa: gli iscritti allo Star Club potranno sfruttare quest’occasione imperdibile dell’offerta sulla scopa elettrica Rowenta RH2037, una scopa elettrica molto leggera e allo stesso tempo molto potente

Le offerte Star Club di Euronics non si fermano mai e, soprattutto, continuano a proporci offerte per prenderci cura della nostra casa con un’ottima pulizia. Come nel caso dell’offerta sulla lavatrice Beko a 399 euro, con la quale Euronics ci invita a lavorare sodo per tenere i nostri vestiti puliti e ordinati, la stessa cosa vale per la scopa della Rowenta. Questo scopa elettrica Rowenta RH2037 è in offerta a soli 199 euro invece di 299 euro. Gli iscritti allo Star Club potranno infatti risparmiare 100 euro per un’aspirapolvere davvero ottima. L’offerta puoi trovarla cliccando qui. Ora vediamo insieme perché questa scopa elettrica è consigliata all’acquisto.

L’offerta Star Club sulla scopa elettrica Rowenta RH2037 ad alte prestazioni

Questa scopa elettrica Rowenta RH2037 è la perfetta combinazione di prestazioni e comfort, con una potenza di aspirazione fino a 100 AirWatt con una batteria a lunga durata con autonomia di 45 minuti e al designi ultraleggero di solo 1,1 kg quando lo si usa in modalità aspirabriciole. Con le tecnologie Rowenta, l’aspirapolvere si regola automaticamente in base al tipo di superficie. Pulire casa con questa scopa elettrica è incredibilmente facile, grazie a un design intelligente riconoscibile dal tubo flessibile che consente di aspirare ovunque senza piegarsi. Ha anche una luce Power LED per aspirare la polvere anche nelle zone più buie. Con il display digitale puoi controllare quanta energia rimane nella batteria e anche gli avvisi di manutenzione del filtro, inoltre dal display puoi anche scegliere fino a 3 livelli di aspirazione e la modalità Boost. Con la tecnologia X-Force Flex 9.60 cattura fino al 99.9% delle particelle, con tanto di filtro per allergie. Infine la capienza del contenitore di polvere è ampia e puoi continuare a pulire senza svuotarlo continuamente.

Per questi motivi ci sentiamo di dirti che l’offerta sulla scopa elettrica Rowenta RH2037 è davvero un’occasione imperdibile. Per cui, se cerchi un nuovo aspirapolvere, allora questa è quella che fa per te. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.