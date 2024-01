Scopa elettrica DYSON: Offerta Mediaworld per una pulizia facile!

Mediaworld oggi ci regala un’offerta sulla scopa elettrica senza filo DYSON V15 Detect Fluffy per facilitarci la pulizia della casa ed invogliarci a darci una mossa ed eliminare tutta la polvere brutta e cattiva che sporca la nostra amata casa

Gli aspirapolvere senza filo sono una vera e propria salvezza in fatto di comodità e praticità nella pulizia della casa e oggi Mediaworld ci ha voluto deliziare con questa scopa elettrica della Dyson ( qui trovi la storia dell’azienda e cosa produce), una delle più grandi aziende nel campo degli elettrodomestici, non a caso abbiamo messo uno dei suoi prodotti nella lista dei migliori aspirapolvere senza filo che trovi qui. Oggi, invece l’offerta è sulla scopa elettrica Dyson V15 Detect Fluffy. L’aspirapolvere è in sconto di 170 euro (579 euro invece di 749). Puoi trovare l’offerta a questo indirizzo. Vediamo insieme le caratteristiche di questo aspirapolvere!

Una scopa elettrica intelligente e morbida

Il Dyson V15 Detect Fluffy innanzitutto è una scopa elettrica intelligente, infatti l’aspirapolvere ha un sensore piezoelettrico che è in grado di misurare e classificare costantemente le particelle di polvere e di adattare automaticamente la potenza. Lo schermo LCD da la prova visibile di una polizia profonda, basterà guardare lo schermo per capirlo. Il motore è potente e leggero e raggiunge fino a 125.000 giri, generando 240 AW di potenza. Quando la batteria è carica, arriva a durare fino a 60 minuti senza cali di prestazione e potenza. Il motivo per cui si chiama “fluffy” è perché ha setole in nylon e filamenti in fibra di carbonio antistatici, che possono rimuovere la polvere dai pavimenti duri ed eliminare lo sporco che si trova in posti dove l’occhio umano non può vederlo. Il tutto con un profilo basso, per poter arrivare anche sotto i mobili. Il sistema di filtrazione del tutto sigillato cattura il 99,99% delle particelle microscopiche e degli allergeni fino a 0,3 micron ed espelle aria più pulita.

Come abbiamo detto, un aspirapolvere intelligente e morbido, per la capacità di individuare lo sporco e pulirlo con delle setole soffici in grado di eliminare polvere ovunque si trovi. Troviamo l’offerta sulla scopa elettrica Dyson V15 molto interessante! E tu? Approfitterai dell’offerta? Faccelo sapere nei commenti e continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti e molto altro!