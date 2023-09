Su Mediaworld è disponibile un ottimo sconto per il SAMSUNG Galaxy Chromebook Go: il notebook con sistema operativo Google

SAMSUNG Galaxy Chromebook Go è un compagno ideale per gli studenti in costante movimento. Questo dispositivo vanta un design sottile e raffinato, resistenza agli urti testata secondo lo standard MIL-STD-810G, connettività Wi-Fi 6 ad alta velocità, una batteria di lunga durata e una gamma di porte per soddisfare tutte le esigenze. E ora, Mediaworld offre un’opportunità unica per portare a casa il SAMSUNG Galaxy Chromebook Go a un prezzo speciale. Non perdete questa straordinaria occasione.

Con questo sconto, SAMSUNG Galaxy Chromebook Go diventa irresistibile

Il SAMSUNG Galaxy Chromebook Go gode di uno schermo LED da 14 pollici con una risoluzione di 1366 x 768 pixel fornisce immagini chiare e nitide con un rapporto immagine di 16:9. Sotto l’involucro sottile e raffinato, il Galaxy Chromebook Go è alimentato da un processore Intel Celeron N4500, che offre un equilibrio impressionante tra potenza e velocità. Con una velocità di base di 1.1 GHz e la possibilità di raggiungere 2.8 GHz grazie alla tecnologia di turbo boost, questo Chromebook è pronto a gestire una vasta gamma di attività.

La memoria RAM da 4 GB di tipo LPDDR4 assicura una fluidità nelle operazioni quotidiane e una risposta pronta alle tue richieste. La scheda grafica UHD Graphics garantisce una qualità visiva eccellente, perfetta per la riproduzione di contenuti multimediali e il lavoro con applicazioni grafiche.

Quando si tratta di connettività, il Galaxy Chromebook Go offre una gamma completa di opzioni, tra cui due porte USB di tipo C e una comoda presa per le cuffie. Inoltre, dispone di un lettore di schede per espandere facilmente lo spazio di archiviazione.

SAMSUNG Galaxy Chromebook Go è ora disponibile a un prezzo straordinario. Potrete portarlo a casa al prezzo incredibilmente conveniente di soli €259, anziché il prezzo originale di €399,99. Non pedete questa occasione unica per ottenere un potente Chromebook a un risparmio significativo!

Come di consueto, vi invitiamo a restare collegati ai nostri canali per essere costantemente informati sulle ultime offerte e non solo!