Sconti OPPO per il Prime Day 2023

In occasione del Prime Day 2023 anche OPPO ha deciso di mettere in sconto diversi prodotti, ecco quali sono i più interessanti

OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, presenta oggi le sue esclusive offerte in occasione di Amazon Prime Day, disponibili da oggi fino a domani, 12 luglio 2023, solo su Amazon.it. Ma non è finita qui! Anche su OPPO Store saranno attivi gli OPPO Days, con sconti fino al 60% su smartphone, IoT e accessori selezionati. Amazon Prime Day e OPPO Days sono l’occasione perfetta per approfittare di sconti vantaggiosi su un’ampia varietà di prodotti dell’ecosistema OPPO per affrontare l’estate con gli alleati tecnologici ideali perfetti ogni occasione.

Amazon Prime Day | Sconti OPPO

Per tutti coloro che cercano uno smartphone capace di catturare i momenti più emozionanti dell’estate con una qualità senza precedenti, la Serie OPPO Find X5 è disponibile a prezzi vantaggiosi. Approfittando dell’Amazon Prime Day potrai acquistare OPPO Find X5 Pro al prezzo consigliato di 799,99€, OPPO Find X5 scontato al prezzo consigliato di 529,99€ ed infine OPPO Find X5 Lite a un prezzo consigliato di soli 299,99€.

Se invece si cerca uno smartphone che offra un’esperienza fotografica innovativa, un prezzo competitivo e una batteria a lunga durata, perfetto per resistere alle lunghe giornate in spiaggia senza mai lasciarti a corto di energia, i dispositivi della Serie A sono la scelta ideale. Grazie a questi sconti esclusivi è possibile acquistare alcuni dei dispositivi della Serie A, ad un prezzo ancora più vantaggioso. Ad esempio, OPPO A96 è disponibile scontato al prezzo consigliato di 214,99€, OPPO A57s è acquistabile ad un prezzo consigliato di 159,99€, mentre OPPO A17 è disponibile a un prezzo consigliato di soli 139,99€.

Per coloro che desiderano prendere il sole e rilassarsi, ma senza rinunciare alla perfetta colonna sonora, i dispositivi audio di OPPO rappresentano la scelta ideale per non dover scendere a compromessi. In occasione dell’Amazon Prime Day, OPPO Enco Air 2, nelle colorazioni Blue e White, sono scontate al prezzo consigliato di 36,99€: questi auricolari garantiscono un’esperienza di ascolto immersiva e coinvolgente garantita per 24 ore con una ricarica.

OPPO Enco Air2 Auricolari True Wireless, 24h di Autonomia, Ricarica Rapida, Bluetooth 5.2, Raggio 10m, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Android e iOS, IPX4, [Versione Italiana], Colore Blue Il nuovo driver da 13.4mm placcato in titanio consente all'auricolare di Enco Air2 di trasferire ancor più aria durante l'emissione dei bassi. Questo aiuta a catturare con ancora più precisione le vibrazioni del suono, generando bassi più potenti ed esplosivi, e garantendo alti chiari ed equilibrati, ideale per l’ascolto di qualsiasi genere musicale

Infine, per i più sportivi, OPPO Band 2 è un vero e proprio personal trainer a portata di polso perfetto per tenersi in forma anche durante l’estate. Grazie alle 100 diverse modalità di allenamento, diventerà il compagno perfetto per allenarsi, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Solo per questi due giorni sarà acquistabile a un prezzo consigliato di 47,50€.

Sconti OPPO

In occasione degli OPPO Days, gli amanti dei ritratti e dei selfie potranno acquistare OPPO Reno8 Pro, il Portrait Expert che permette di scattare foto invidiabili in queste giornate estive da postare sui propri social network, scontato al prezzo di 549,99€.

Per coloro che non possono fare a meno di un accompagnamento musicale durante le proprie giornate, OPPO Enco X sono disponibili a soli 85,99€. Questi auricolari creati in collaborazione con Dynaudio permettono di ascoltare i propri brani preferiti senza essere disturbati dai rumori circostanti: grazie a un chip dual-core e un design a doppio microfono, migliora il rapporto segnale-rumore che ottimizza le capacità di cancellazione del rumore sotto ogni aspetto.

Per non farsi mancare nulla, oltre agli smartphone e ai device audio, gli OPPO Days offrono promozioni esclusive anche sui dispositivi wearable. OPPO Band Style nella colorazione Vanilla è disponibile a soli 19,99€, una smartband perfetta sia per l’attività sportiva che come accessorio da indossare nella quotidianità, impercettibile per via del suo peso ridotto di poco più di 20 grammi.

Infine, anche Pad Air, il primo tablet firmato OPPO, nella sua versione 4+64GB è scontato al prezzo di 199,99€. OPPO Pad Air è il compagno di viaggio perfetto per guardare comodamente le proprie serie TV con una qualità audio e video impeccabile.

Non perdere l’occasione durante gli Amazon Prime Day e OPPO Days per esplorare l’ecosistema OPPO, che unisce un design estetico premium con un’innovazione tecnologica all’avanguardia, offrendo un rapporto qualità-prezzo senza precedenti! Approfitta di questa opportunità per scoprire la vasta gamma di prodotti OPPO, che spaziano dagli smartphone agli accessori, offrendo soluzioni complete per soddisfare tutte le tue esigenze tecnologiche.

Cosa ne pensate di questi sconti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.