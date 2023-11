SCENDE SOTTO I 100€ il prezzo dello Xiaomi Redmi 10C con l’offerta di MediaWorld

Grazie all’offerta di MediaWorld lo Xiaomi Redmi 10C è in sconto fino a 99€. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Xiaomi Redmi 10C è uno smartphone dotato di un display LCD da 6,71 pollici, un processore Snapdragon 680 e una fotocamera principale da 50 MP. Il display è uno dei punti di forza del dispositivo. Il pannello è dotato di una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e di una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. La qualità dell’immagine è buona, con colori vivaci e contrasti nitidi. Il dispositivo è dotato di 4 GB o 6 GB di memoria RAM e di 64 GB o 128 GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 12. Oggi su MediaWorld è presente un’offerta che farà scendere il prezzo dello Xiaomi Redmi 10C sotto i 100€.

L’offerta di MediaWorld porta Xiaomi Redmi 10C a 99€

Il processore Snapdragon 680 è un chip mobile di fascia economica che offre prestazioni sufficienti per le attività quotidiane, come la navigazione web, l’utilizzo dei social media e la riproduzione di contenuti multimediali. Il dispositivo è in grado di gestire anche alcuni giochi impegnativi, ma non al massimo dei dettagli. Lo Xiaomi Redmi 10C è in offerta sul sito di MediaWorld a 99€.

La fotocamera principale da 50 MP è in grado di scattare foto e video di buona qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera ultra grandangolare da 2 MP è utile per catturare paesaggi e interni. La fotocamera macro da 2 MP è perfetta per catturare dettagli. La batteria da 5000 mAh offre un’autonomia di oltre un giorno con un utilizzo moderato.

