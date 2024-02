San Valentino Huawei: tutte le offerte in corso

San Valentino è alle porte e come ogni anno, Huawei propone una serie di offerte imperdibili con sconti fino al 40% per aiutarti a trovare il regalo perfetto per chi ami

San Valentino è alle porte e come ogni anno, Huawei propone una serie di offerte imperdibili con sconti fino al 40% per aiutarti a trovare il regalo perfetto per chi ami. Disponibili su Huawei Store, fino al 18 febbraio, tanti prodotti tra cui scegliere per non essere mai banale, dando valore ad ogni 14 febbraio, come se fosse sempre il primo.

Offerte del San Valentino Huawei: per gli amanti del fitness che non rinunciano allo stile

L’allenamento di coppia porta tantissimi benefici, come passare del tempo insieme con effetti miracolosi sulla motivazione, oltre che essere ancora più divertente. Per gli amanti del fitness, Huawei propone una serie di promozioni per acquistare HUAWEI WATCH GT 4 e HUAWEI WATCH GT 3, gli smartwatch eleganti e raffinati perfetti per gli amanti dello sport e dello stile.

HUAWEI WATCH GT 4 integra importanti funzionalità come la Tecnologia di monitoraggio dei parametri vitali TruSeen 5.5+, il Monitoraggio intelligente del Ciclo Mestruale 3.0 e la Consapevolezza della respirazione nel sonno. Lo smartwatch introduce inoltre gli Anelli Attività, un tracciamento GNSS migliorato e la nuova app “Rimani in Forma” con analisi intelligente delle calorie bruciate, tutto questo offrendo oltre 100 modalità sportive.

Disponibili su Huawei Store, le due versioni esclusive:

HUAWEI WATCH GT 4 Brown Valentine’s Day Edition , la versione da 46mm con cinturino extra nella colorazione Red al prezzo di 279,90 euro.

, la versione da 46mm con cinturino extra nella colorazione Red al prezzo di 279,90 euro. HUAWEI WATCH GT 4 Milanese Valentine’s Day Edition, la versione da 41mm con cinturino extra nella colorazione Pink al prezzo di 309,90 euro.

Acquistandoli, si potranno ricevere in omaggio gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE 2.

Anche HUAWEI WATCH GT 3 è disponibile in due versioni:

HUAWEI WATCH GT 3 Black Valentine’s Day Edition , la versione da 46mm con cinturino extra nella colorazione Verde in offerta a soli 179,90 invece di 259,90 euro.

, la versione da 46mm con cinturino extra nella colorazione Verde in offerta a soli 179,90 invece di 259,90 euro. HUAWEI WATCH GT 3 White Valentine’s Day Edition, la versione da 42mm con cinturino extra in colorazione Pink al prezzo scontato di 169,90 anzichè 259,90 euro.

Disponibile anche HUAWEI WATCH GT 3 Pro nelle colorazioni Black e Gray al prezzo di 249,90 euro anzichè 349,90 e solo in occasione delle promozioni di San Valentino, si potranno ricevere in omaggio gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE 2.

Disponibile su Huawei Store anche HUAWEI WATCH Ultimate a partire da 749,90 euro con la possibilità di avere un ulteriore sconto pari a 100 euro utilizzando il codice coupon AULTIMATEOFF e ricevere in omaggio HUAWEI FreeBuds 5.

In offerta anche HUAWEI WATCH 4 Pro a partire da 499,90 euro con un ulteriore sconto di 100 euro utilizzando il codice coupon AWATCH4OFF e la possibilità di ricevere HUAWEI FreeBuds 5i in omaggio.

Offerte del San Valentino Huawei: per gli amanti della musica

Che il tuo partner ami la musica, lo sport, o immergersi nei suoi hobby preferiti, la proposta audio di Huawei per questo San Valentino regalerà momenti unici a chi ami.

HUAWEI FreeClip, con la loro forma a orecchino, sono l’alternativa perfetta per chi è stanco di regalare i soliti gioielli ed è alla ricerca di un regalo originale e stiloso. Si tratta dei primi auricolari true-wireless open-ear di Huawei, che offrono un’inedita esperienza d’ascolto. Il loro Clip Design, l’innovativa forma ad orecchino con design clip-on, li rende ergonomici e confortevoli da indossare, permettendo al tuo partner di indossarli tutto il giorno senza nemmeno accorgersene.

HUAWEI FreeClip sono in offerta al prezzo scontato di 179,90 invece di 199,90 euro e aggiungendo solo 19,90 euro si potrà ricevere in omaggio anche HUAWEI Band 8.

In offerta per questo San Valentino, anche HUAWEI FreeBuds Pro 3, le nuovissime cuffie flagship che offrono una qualità d’audio eccellente grazie a un’integrazione tra il sistema audio Hi-res Fual Driver, la modalità Crystal Clear con Pure Voice 2.0, Intelligent ANC 3.0 e l’equalizzatore adattivo a tre bande.

HUAWEI FreeBuds Pro 3 sono ora disponibili su Huawei Store al prezzo di 179,90 invece di 199,90 euro.

Offerte del San Valentino Huawei: smart office e lavoro in mobilità

Per chi ricerca il regalo perfetto per il proprio partner sempre in viaggio o per le coppie a distanza, Huawei propone una serie di pc e laptop che renderanno possibile a chi ami lavorare ovunque si trovi e viaggiare per raggiungersi.

Disponibili su Huawei Store i nuovi pc HUAWEI MateBook D 14 2023 al prezzo di 699,90 euro invece di 799,90 e HUAWEI MateBook D 16 2024 con processore Intel Core i5 di 12a generazione in flash sale fino al 3 febbraio al prezzo di 599,90 anzichè 799,90 euro.

Per quanto riguarda l’offerta tablet, Huawei rende disponibili anche:

HUAWEI MatePad Pro 13.2” al prezzo di 999,90 euro con HUAWEI Smart Magnetic Keyboard e HUAWEI M-pencil di 3° generazione dal valore di 299,80 euro in omaggio.

al prezzo di 999,90 euro con HUAWEI Smart Magnetic Keyboard e HUAWEI M-pencil di 3° generazione dal valore di 299,80 euro in omaggio. HUAWEI MatePad 11.5” al prezzo di 259,90 euro invece di 299,90 e aggiungendo solo 1,9 euro si potrà ricevere in omaggio HUAWEI M-pencil di 2° generazione.

Per chi ama immortalare ogni momento passato insieme

Non c’è niente di meglio che creare nuovi ricordi con le persone che amiamo. Dotato di teleobiettivo Ultralighting e fotocamera principale The Eye of the Light in grado di catturare a luce in qualsiasi coondizione, HUAWEI P60 Pro regalerà scatti perfetti per ogni istante passato insieme.

HUAWEI P60 Pro è disponibile in promozione al prezzo di 999,90 invece di 1199,90 euro e con l’acquisto si riceve in omaggio HUAWEI P60 Pro Cover e gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 5 in omaggio.

Su tutti i prodotti, fino al 18 febbraio, è applicabile un ulteriore sconto dell’8% utilizzando il codice coupon ALOVER8.

