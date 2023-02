San Valentino con Huawei: sconti e offerte imperdibili per i tuoi regali

A San Valentino esprimi il tuo amore con un regalo Huawei: su Huawei Store fino al 14 Febbraio sono disponibili sconti e offerte speciali

San Valentino è alle porte e Huawei propone una serie di offerte esclusive in occasione della giornata più romantica dell’anno. Su Huawei Store è disponibile un’ampia scelta di prodotti da regalare per condividere momenti magici con chi amiamo e rendere speciale ogni giorno dell’anno.

San Valentino con Huawei: ecco il Mate 50 Pro

Un appuntamento in un ristorante elegante, una passeggiata romantica in un parco, un weekend fuori porta. Ogni occasione è quella giusta per scattare una foto indimenticabile. A volte i momenti preziosi arrivano inaspettatamente e quando accadono desideriamo essere pronti a catturarli per poterli rivivere in qualsiasi momento. Per questo motivo Huawei consiglia di avere sempre con sé un dispositivo affidabile per immortalare tutti i dettagli di un momento speciale. HUAWEI Mate 50 Pro, l’ultimo flagship della serie Mate, consente di scattare immagini ad alta definizione e registrare video di qualità in qualsiasi condizione. HUAWEI Mate 50 Pro sarà disponibile su Huawei Store a partire da mercoledì 8 Febbraio e fino al 14 Febbraio al prezzo speciale di 999,90 euro con il coupon sconto del valore di 200 euro A23PHONE2. Inoltre, potrai acquistare l’esclusivo bundle con HUAWEI FreeBuds Pro 2 o HUAWEI FreeBuds Lipstick aggiungendo solo 1.99 euro sul prezzo di acquisto di HUAWEI Mate 50 Pro.

Dettagli

Tutti gli appassionati di fotografia si innamoreranno di questo smartphone. Grazie alle potenti prestazioni, al design elegante ma estremamente resistente e alla tecnologia leader del settore della fotografia mobile. Come la fotocamera con apertura ultra-ampia da 50 MP e apertura fisica regolabile su 10 livelli. La fotocamera Ultra Aperture è dotata di un’ampia apertura f/1.4 in grado di lavorare con il motore di immagine XD Fusion Pro. Inoltre riesce a impostare alla perfezione la luminosità dell’immagine, i dettagli di luce e ombra, nonché i confronti freddi e caldi. Grazie all’intelligenza artificiale, si può regolare automaticamente e fisicamente l’apertura dell’obiettivo per soddisfare le esigenze di ogni momento. Passando alla modalità Professionale, è possibile regolare manualmente la profondità di campo e il grado di sfocatura grazie all’apertura meccanica del diaframma a 10 stop.

Senza limiti

Con HUAWEI Mate 50 Pro è possibile sperimentare ogni genere di fotografia: dal ritratto del partner a un paesaggio durante una vacanza insieme a scatti e video anche in condizioni di scarsa luminosità. Oltre all’inconfondibile design della serie Mate caratterizzato dalla simmetria assiale, per la prima volta HUAWEI Mate 50 Pro presenta l’elegante motivo in rilievo Clous de Paris, curato nei minimi dettagli.

Huawei per San Valentino pensa anche a chi desidera tenersi in forma

Se siete alla ricerca di un device alla moda, ma allo stesso tempo pratico e funzionale, Huawei propone numerosi dispositivi che rispondono a esigenze e gusti diversi. Come lo smartwatch HUAWEI WATCH GT 3 Pro, un regalo perfetto per il partner che ama lo sport. Dal design elegante con corpo in titanio senza giunture e materiali premium, unisce stile sportivo e business-casual, ideale da indossare ovunque e in qualsiasi momento.

L’offerta

HUAWEI Watch GT 3 Pro nella versione in Titanio è in offerta su Huawei Store al prezzo di 299,99 euro. Inoltre, aggiungendo 0,99 euro si potrà ottenere in bundle anche il cinturino HUAWEI EasyFit. HUAWEI WATCH GT 3 Pro è uno smartwatch innovativo e un valido supporto per sviluppare un piano di esercizio mirato e tenersi in forma ogni giorno. Ciò grazie al sistema avanzato di tracciamento dei parametri vitali, incluso il controllo continuo del battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue (SpO2), i livelli di stress e il monitoraggio del sonno. È un accessorio adatto a tutte le persone che cercano non solo uno smartwatch esteticamente elegante, ma anche un vero e proprio assistente personale durante gli allenamenti.

Per chi non può fare a meno della musica

Per molte persone la musica è un elemento imprescindibile della giornata, allora perché non pensare a un regalo che sarà usato tutto l’anno? Tra i dispositivi audio Huawei, che si distinguono per durata della batteria, design alla moda e qualità audio, perfette per San Valentino sono le HUAWEI FreeBuds Lipstick. Gli auricolari dall’iconica custodia a forma di rossetto. HUAWEI FreeBuds Lipstick sono in offerta al prezzo speciale di 149,90 euro, Inoltre, aggiungendo 139,90 euro si potranno ottenere anche HUAWEI FreeBuds Pro 2. Con un peso di soli 4,1 g, ogni auricolare, sottile e leggero, regala una naturale sensazione di comfort, assicurando un’esperienza di ascolto potente anche in dimensioni ridotte. Grazie alla tecnologia in grado di adattarsi alla forma dell’orecchio, la qualità del suono è ottimizzata al profilo del proprio padiglione auricolare. Inoltre, con la cancellazione attiva del rumore si riduce al massimo l’effetto dei rumori ambientali a bassa frequenza.

Tutte le offerte di San Valentino di Huawei

Fino al 14 Febbraio su Huawei Store è disponibile un’ampia scelta di offerte e sconti. Inoltre, è possibile ottenere fino al 50% di sconto sull’acquisto di un secondo device su alcuni prodotti selezionati.

HUAWEI MateBook X Pro è disponibile al prezzo scontato di 1.899,00 euro .

. Il HUAWEI MateView è scontato del 28% , al prezzo di 499,99 euro.

, al prezzo di 499,99 euro. HUAWEI MatePad SE è disponibile al prezzo scontato di 199,90 euro con la possibilità di ottenere anche HUAWEI MatePad SE Folio Cover aggiungendo 1,99 euro al prezzo di acquisto.

I WATCH

HUAWEI WATCH GT 3 White è disponibile al prezzo scontato di 179,90 euro con la possibilità di ottenere anche il cinturino HUAWEI EasyFit aggiungendo 0,99 euro. Inoltre, aggiungendo 159,90 euro è possibile ottenere anche HUAWEI Watch GT3 nella versione da 46 mm.

con la possibilità di ottenere anche il cinturino HUAWEI EasyFit aggiungendo 0,99 euro. Inoltre, aggiungendo 159,90 euro è possibile ottenere anche HUAWEI Watch GT3 nella versione da 46 mm. Il HUAWEI WATCH GT 3 Gold è disponibile al prezzo scontato di 199,99 euro con la possibilità di ottenere anche il cinturino HUAWEI EasyFit aggiungendo 0,99 euro.

con la possibilità di ottenere anche il cinturino HUAWEI EasyFit aggiungendo 0,99 euro. Ed ancora HUAWEI WATCH GT 3 SE è disponibile al prezzo scontato di 159,99 euro con la possibilità di ottenere anche il cinturino HUAWEI EasyFit aggiungendo 0,99 euro.

con la possibilità di ottenere anche il cinturino HUAWEI EasyFit aggiungendo 0,99 euro. In fine HUAWEI WATCH FIT 2 Blu è disponibile scontato del 20% al prezzo di 119.99 euro con la possibilità di ottenere anche il cinturino HUAWEI Fit 2 aggiungendo 0,99 euro.

E voi? Cosa ne pensate di queste fantastiche offerte sui regali Huawei per San Valentino ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).