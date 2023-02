San Valentino con CertiDeal: celebrare l'amore con... Un ricondizionato!

Per chi ancora cerca un’ottima idea regalo per San Valentino può sicuramente fare affidamento a CertiDeal, con uno smartphone ricondizionato

Tic toc, manca sempre meno al giorno in cui si celebra l’amore. Ebbene sì, il 14 febbraio si avvicina e chi ha detto che a San Valentino si debbano regalare solo fiori, cioccolatini e peluche? Anche i regali tech possono essere un’idea romantica per la festa degli innamorati, soprattutto se scelti in base ai gusti del proprio partner! CertiDeal, azienda specializzata in device ricondizionati, propone una vasta gamma di smartphone ricondizionati da regalare per San Valentino e per i veri tech-lovers, l’azienda francese ha pensato proprio a tutto: sulla spesa di due smartphone nel carrello d’acquisto verrà applicato uno sconto del 5%!

San Valentino con CertiDeal: cos’è uno smartphone ricondizionato?

La scelta di puntare su uno smartphone ricondizionato può avere diverse ragioni validissime. Anzitutto il risparmio in termini economici, acquistando ad un prezzo nettamente inferiore un prodotto di fascia medio-alta. I prodotti ricondizionati, tra l’altro, subiscono un processo molto attento e meticoloso per cui vengono controllati da cima a fondo assicurando al cliente un grado di affidabilità totale. La funzionalità è assicurata, ma si può comunque risparmiare giocando con il grado estetico che può essere più o meno preservato. Un grado estetico alto significa che, oltre alla piena funzionalità, lo stato estetico dello smartphone è assolutamente immacolato; viceversa si può puntare su smartphone con qualche micrograffio o qualche ammaccatura risparmiando considerevolmente sul prezzo.

San Valentino con CertiDeal: su quali modelli puntare?

E allora, per iniziare il 2023 in maniera sostenibile, senza rinunciare ai device di ultima generazione, la scelta di acquistare un ricondizionato non solo rappresenta un’alternativa eco-friendly e di qualità, ma garantisce anche di risparmiare (fino al 70% in meno!) rispetto al nuovo. Quale migliore dimostrazione d’amore?

I modelli disponibili sono tantissimi – iPhone dal 6 al 13, con diverse capacità di memoria, colori e condizioni esterne, con le caratteristiche preferite e perfetti per ogni esigenza. Qualche esempio?

iPhone 11 64 Gb Rosso : iPhone ricondizionato da 339,99 euro – disponibile in altre colorazioni e grado estetico

: iPhone ricondizionato da 339,99 euro – disponibile in altre colorazioni e grado estetico iPhone 12 128 Gb Rosso : iPhone ricondizionato da 519,00 euro – disponibile in altre colorazioni e grado estetico

: iPhone ricondizionato da 519,00 euro – disponibile in altre colorazioni e grado estetico iPhone 13 128 Gb Rosso: iPhone ricondizionato da 744,90 euro – disponibile in altre colorazioni e grado estetico

