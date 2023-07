Samsung WW90T534DAE/S3: lavatrice in offerta da MediaWorld

Grande offerta ancora per pochi giorni da MediaWorld, parliamo della lavatrice Samsung WW90T534DAE/S3, da ben 9Kg classe A, scopriamola

La lavatrice Samsung WW90T534DAE/S3 con una capacità di 9 kg è l’ideale per le famiglie numerose o per chiunque abbia bisogno di gestire grandi quantità di bucato in poco tempo. Grazie alle sue numerose funzioni innovative, questa lavatrice offre prestazioni superiori e un’efficienza energetica eccezionale. Attualmente, puoi approfittare di un’offerta speciale su questo modello presso MediaWorld, rendendolo un acquisto ancora più conveniente. Non perdere l’opportunità di avere una lavatrice di alta qualità che renderà il lavaggio dei tuoi vestiti più facile e efficiente che mai.

Caratteristiche tecniche | Samsung WW90T534DAE/S3 in offerta

La lavatrice Samsung WW90T534DAE/S3 è un’eccellente soluzione per tutte le esigenze di lavaggio. Con una capacità di riempimento di 9 kg, questo modello a caricamento frontale offre una vasta gamma di programmi per soddisfare ogni tipo di bucato. Tra i 24 programmi disponibili, troverai opzioni come l’Extra risciacquo, il Programma lana, l’Eco Wash e il Lavaggio rapido. La lavatrice è dotata di funzioni speciali come il riconoscimento del carico, il controllo della centrifuga e della temperatura, nonché la modalità Smart Control che ti consente di gestire la lavatrice tramite Wi-Fi e l’applicazione dedicata. Il motore Digital Inverter assicura una maggiore durata e silenziosità durante il funzionamento. Il display touchscreen e il display del tempo residuo ti permettono di monitorare e controllare facilmente il ciclo di lavaggio. Con caratteristiche come la protezione per bambini, la compatibilità con l’app e la connettività LAN wireless, questa lavatrice offre un’esperienza di lavaggio efficiente e comoda.

Approfitta dell’offerta | Samsung WW90T534DAE/S3 in offerta

Con un’ampia capacità di 9 kg e una vasta gamma di programmi, la lavatrice Samsung WW90T534DAE/S3 è una scelta eccellente per un lavaggio efficiente e di qualità. Con funzioni avanzate come il controllo della centrifuga e della temperatura, il motore Digital Inverter e la connettività Smart Control, questa lavatrice offre prestazioni superiori e un’esperienza di lavaggio comoda. Inoltre, puoi acquistarla a un prezzo incredibile di soli 449,99€ sullo store online di MediaWorld. Non perdere l’opportunità di aggiudicarti questa lavatrice di alta qualità a un prezzo conveniente. Clicca qui per approfittare dell’offerta e rendi il lavaggio dei tuoi vestiti un compito semplice ed efficiente.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.