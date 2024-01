Samsung Smart TV 4K UHD: OFFERTA EURONICS STAR CLUB!

Continua la campagna di offerte Euronics per chi è iscritto a Star Club, una campagna di offerte in esclusiva per gli iscritti che li fanno accedere ad una miriade di offerte molto interessanti fino al 31 gennaio: oggi vediamo l’offerta sulla Smart TV Samsung 4K UHD!

Abbiamo già illustrato un’offerta molto interessante proveniente direttamente dalla campagna di offerte di Euronics Star Club, l’offerta era sullo Xiaomi Redmi Note 12 a soli 189,90 euro. Ora Euronics vuole alzare un po’ l’asticella, prendendo un prodotto della Samsung Electronics: oggi l’offerta è sulla Smart TV Samsung 4K UHD da 55 pollici. Questa è un’altra offerta davvero imperdibile, perché gli iscritti allo Star Club, invece di pagare il prezzo pieno che è sui 849 euro, pagheranno SOLO 699 euro! Davvero un bel risparmio che noi, se stessimo cercando una nuova tv, non ci faremmo sfuggire. Approfitta dell’offerta e clicca qui per trovarla!

Offerta Star Club sulla Smart TV Samsung 4k UHD da 55 pollici

Le 4 caratteristiche principali di questa Smart TV sono: Quantum Dot che aggiunge un miliardo di sfumature di colore, Quantum HDR che aggiunge un contrasto più ampio per rendere le immagini più cinematografiche, uno schermo AirSlim ultra sottile ed elegante e infine la Smart Hub, che tiene tutti i tuoi contenuti preferiti in un unico posto. Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che rende le immagini molto realistiche. Il Quantum HDR aggiunge molti dettagli che risaltano, dando vita a neri più profondi e immagini più vivaci. Questa tv ha anche un potentissimo processore Quantum Lite 4K che ottimizza l’audio in base alle condizioni di visione e un sistema di upscaling che rende tutte le immagini in 4K. Il sistema audio è di tipo surround 3D che si abbina all’audio virtuale del canale superiore e regala un audio sonoro che rende la visione molto immersiva.

Una cosa molto interessante è il telecomando a ricarica solare. Esatto, questo telecomando non ha batterie e si ricarica con la luce del sole grazie al pannello solare. Tutto quello che devi fare per ricaricarlo è posizionarlo verso l’alto. Un altro fattore interessante è il Gaming Hub che raccoglie una serie di videogiochi per console, permettendoti di accedere ad un cloud gaming e anche alle app standalone. Con il sistema SmartThings inoltre puoi lasciare che si occupi in autonomia di gestire e monitorare tutti i dispositivi smart senza che tu muova un dito, basta scaricare l’app cliccando qui. Quest’app ha infine un sistema AI Energy Mode, che monitora il tuo consumo energetico e tenere traccia dei risparmi ottenuti.

Una smart tv davvero intelligente e moderna, che ti consigliamo di acquistare iscrivendoti a Star Club di Euronics per accedere allo sconto. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.