Samsung S23+, prezzo al MINIMO STORICO: -35% su Amazon e non solo!

Il top di gamma Samsung S23+ arriva al suo minimo storico di prezzo su Amazon e altri store online, con uno sconto del 35% che ci consente di portarlo a casa al prezzo di un medio gamma! Vediamo i dettagli

Samsung S23+ rappresenta il modello intermedio della triade di top di gamma della casa coreana. Si tratta di un ottimo smartphone sotto tutti i punti di vista che in questo periodo si trova vicino al suo minimo storico in molti store online. Se siete interessanti a cambiare il vostro smartphone con un nuovo modello di fascia alta, potrebbe essere il momento giusto!

Samsung S23+: il top di gamma finalmente accessibile

Il Samsung S23+ è uno smartphone di fascia alta rilasciato da Samsung nel febbraio 2023. I nuovi modelli della gamma S24 saranno presentati a breve, ma comunque questo smartphone rimane un’ottima scelta per gli utenti che cercano un dispositivo potente e versatile con un’eccellente fotocamera.

Il Samsung Galaxy S23+ ha un design elegante e moderno. Il corpo è realizzato in metallo e vetro ed è disponibile in tre colori: verde, crema e grafite. Il display è un pannello AMOLED da 6,6 pollici con una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, nitido ed in grado di riprodurre colori e sfumature anche all’esterno sotto la luce del sole. Il processore, un potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, offre prestazioni fluide e reattive. Il dispositivo dispone inoltre di 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione.

La fotocamera è certamente uno dei punti di forza del Samsung Galaxy S23+. Il dispositivo ha una configurazione a tripla fotocamera con stabilizzazione ottica sul retro, composta da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un sensore teleobiettivo da 10 MP con. La fotocamera frontale è da 10 MP. Grazie anche all’ottimo software che integra una serie di funzionalità avanzate, come il rilevamento del movimento, modalità notturna e molto altro, questo smartphone scatterà ottime foto in ogni condizione.

Infine la batteria di Samsung S23+ ha una capacità di 4.500 mAh che permette tranquillamente di arrivare a fine giornata con un uso moderato. Il dispositivo supporta la ricarica rapida da 25 W e la ricarica wireless da 15 W. Troviamo anche Android 13 con One UI 4.1, la personalizzazione di Samsung.

Prezzo al MINIMO STORICO

Samsung S23+ è attualmente al minimo storico di prezzo in diversi store online e questo rappresenta una ghiotta occasione! Su Amazon e su MediaWorld (CLICCA QUI) è possibile portarlo a casa a 799 euro. Si tratta di un risparmio del 35% rispetto al prezzo di listino originale di 1229 euro! Amazon offre la consegna gratuita, mentre MediaWorld ha anche la possibilità del ritiro in negozio. Ma l’offerta più interessante in questo momento riguarda Unieuro, che sta svendendo lo smartphone a 749 euro, un vero affare! CLICCATE QUI per visionare l’offerta prima che termini!

