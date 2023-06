Samsung Odyssey G5 (2023): super offerta su Amazon

Il monitor da gaming Odyssey G5 di Samsung, nella versione del 2023, è interessato da un’offerta imperdibile su Amazon. Vediamo i dettagli

Una buona postazione da gaming che riesca a far esprimere tutto il nostro potenziale ha bisogno sicuramente di un ottimo computer, ma anche di ottime periferiche. Avere un buon mouse o una buona tastiera ci aiuta ad essere più reattivi durante le fasi più concitate di una partita. Tuttavia anche un buon monitor può aiutare, grazie a una frequenza d’aggiornamento che ci fa avere immagini più fluide e non solo.

Proprio in questo senso, oggi andremo a vedere l’offerta di Amazon che riguarda il monitor da gaming Odyssey G5 di Samsung nella sua ultima versione del 2023. Si tratta di un display da 27″ con formato curvo, ottimo per qualsiasi tipologia di gioco, anche per quelli simulativi quando non si ha abbastanza spazio per un monitor più grande.

Un po’ di informazioni riguardanti l’Odyssey G5 di Samsung in offerta su Amazon

Come detto poco fa si tratta di un 27″ dotato di risoluzione WQHD 2K da 2560×1440 pixel per un rapporto d’immagine di 16:9. Grazie alla curvatura 1000R e all’HDR10 saremo in grado di immergerci ancora di più nei nostri videogiochi preferiti godendo di tutta la qualità fornita dagli sviluppatori.

Il monitor ha poi una frequenza d’aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta pari a 1 ms che ci forniranno immagini veramente fluide, rendendolo un ottimo display anche per i giochi più frenetici. La tecnologia FreeSync Premium poi riduce tearing, stuttering e input lag. Il pannello supporta poi anche le tecnologie Flicker Free eEye Saver Mode che garantiscono immagini più pulite e un’emissione della luce blu molto ridotta.

Il prezzo di listino è di 379,00 €, ma grazie allo sconto del 29% il prezzo si abbassa a soli 269,90 €. Per maggiori dettagli vi lasciamo il box Amazon a fine articolo. Cosa ne pensate di questo prodotto? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte relative all’universo hardware e non solo, continuate a seguire tuttotek.it!