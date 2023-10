Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 è protagonista di un ottimo sconto su Euronics che ve lo farà portare a casa a 299€

È il momento di alzare il livello del tuo stile di vita con il Samsung Galaxy Watch6 40mm Graphite! Euronics offre questo smartwatch incredibile a soli 299,00€, invece di 319,00€, con uno sconto eccezionale del 6%. Questa è un’opportunità unica per mettere al polso un dispositivo completo e versatile che ti aiuterà a mantenere il controllo della tua vita in modo elegante e conveniente.

Samsung Galaxy Watch6: super sconto lo fa crollare sotto i 300€!

Il Galaxy Watch6 40mm-Graphite sfoggia un display AMOLED da 40mm che offre immagini nitide e vibranti. Che tu stia controllando le notifiche, facendo esercizio o seguendo le indicazioni stradali, avrai a disposizione un’esperienza visiva eccezionale.

Questo smartwatch è alimentato da un processore Exynos W920, il che significa prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. Non dovrai aspettare per aprire le app o ricevere aggiornamenti, il Galaxy Watch6 è sempre pronto all’azione.

Il Galaxy Watch6 non è solo un dispositivo alla moda, ma anche un prezioso alleato per la tua salute. È dotato di sensori di salute e fitness che monitorano costantemente la tua attività fisica, il sonno, il battito cardiaco e altro ancora. Potrai seguire i tuoi progressi e ottenere suggerimenti per migliorare il tuo benessere.

La connettività LTE ti consente di rimanere sempre connesso, anche quando non hai il tuo smartphone a portata di mano. Potrai effettuare chiamate, ricevere messaggi e ascoltare la musica direttamente dal tuo smartwatch, senza interruzioni.

Non perdere questa opportunità unica di possedere il Samsung Galaxy Watch6 40mm-Graphite a un prezzo incredibile. Sfrutta questo sconto e scopri quanto un smartwatch completo e alla moda possa migliorare il tuo stile di vita.

Visita regolarmente le pagine di tuttotek.it per mantenerti costantemente informato sulle ultime novità dell’ambito dell’hardware e su una vasta gamma di altri argomenti!