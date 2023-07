Samsung Galaxy Watch5 Pro: offerta speciale da Mediaworld

Offerta imperdibile per l’ultimo smartwatch top di gamma, è infatti possibile acquistare il nuovo Galaxy Watch5 Pro con uno sconto da Mediaworld

In occasione dell’ultimo volantino Mediaworld Samsung Galaxy Watch5 Pro sarà disponibile al prezzo di 299,99€ anziché 499,99€. Con Galaxy Watch5 Pro Samsung ha voluto stabilire un nuovo standard per ciò che un dispositivo mobile di qualità superiore può fare. Grazie all’ottimizzazione dell’hardware, del software, dell’elaborazione e altro ancora, il nuovissimo smartwatch Galaxy ha migliorato completamente ogni aspetto del dispositivo.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Mediaworld

Creato per chi vive all’aria aperta, Galaxy Watch5 Pro è l’ultimissima novità nella gamma Galaxy Watch. Il Watch5 Pro è pronto ad affrontare qualsiasi sfida, dalle escursioni alla bicicletta e oltre, grazie a materiali di altissima qualità. È realizzato in vetro zaffiro rinforzato, più robusto e in grado di resistere in modo efficace a qualsiasi tipo di usura. Inoltre, sfoggia una cassa in titanio, con ghiera touch sporgente a protezione del display. Galaxy Watch5 Pro è inoltre fornito con il nuovissimo cinturino D-Buckle Sport Band per una maggiore robustezza, con uno stile elegante e impeccabile.

La batteria maggiorata del 60% rispetto al Galaxy Watch4 ha le carte in regola per durare più a lungo mentre si va alla conquista di un nuovo percorso. L’utente può approfittare dei vantaggi offerti da GPX, per la prima volta disponibile sui dispositivi Galaxy Watch. Durante un’uscita per un’escursione, è possibile registrare e condividere le proprie esperienze con i compagni di avventura grazie alla funzionalità Itinerario dell’app Samsung Health. È inoltre possibile scaricare percorsi escursionistici e ciclistici per allenarsi in vista della prossima gara o per variare la propria routine. Durante l’escursione a piedi o in bicicletta, è possibile tenere gli occhi fissi sul sentiero e non sulla mappa grazie alle intuitive indicazioni Turn-by-turn. Al momento di rientrare, Galaxy Watch5 Pro riporterà l’utente alla base senza intoppi con la funzionalità Track back, che lo guiderà a ritroso lungo il percorso.

Conclusioni

Samsung Galaxy Watch5 Pro è ora disponibile in offerta da Mediaworld a soli 299,99€. Che ne pensate del nuovo smartphone Samsung?