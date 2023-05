Samsung Galaxy Watch4: super sconto da Unieuro

Unieuro ha recentemente rilasciato un’interessante sconto sul nuovo Samsung Galaxy Watch4, scopriamone le potenzialità e come usufruirne

Il Samsung Galaxy Watch 4 è uno degli smartwatch più avanzati sul mercato, dotato di molte funzionalità tecniche avanzate e di un design elegante. Unieuro, catena di negozi super conosciuta in Italia e non solo, sta attualmente offrendo uno sconto su questo smartwatch, rendendolo ancora più accessibile ai consumatori. Scopriamone le caratteristiche principali e, a fine articolo, andiamo a vedere come approfittare dell’offerta.

Caratteristiche principali | Samsung Galaxy Watch4 in sconto

Il Samsung Galaxy Watch 4 è uno smartwatch all’avanguardia dotato di numerose caratteristiche tecniche avanzate. Questo dispositivo presenta un display AMOLED con funzionalità always-on, che offre una risoluzione di 450×450 pixel e una densità di 330 ppi, garantendo una qualità dell’immagine nitida e brillante. Inoltre, il Galaxy Watch 4 è dotato di una CPU Exynos W920 dual-core a 1,18 GHz e di 1,5 GB di RAM, il che gli consente di gestire le applicazioni in modo rapido e senza intoppi. Il dispositivo è disponibile in due diverse dimensioni, 40 mm e 44 mm, e offre una resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Il Galaxy Watch 4 è anche dotato di numerose funzionalità di fitness, tra cui il rilevamento dell’attività fisica, la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e molto altro ancora. Grazie alla sua connettività Bluetooth, GPS e NFC, questo smartwatch consente di ricevere notifiche e di gestire le chiamate e i messaggi in modo pratico e veloce. Inoltre, il Galaxy Watch 4 offre una durata della batteria fino a 40 ore con un singolo ciclo di ricarica, il che lo rende ideale per chi cerca un dispositivo portatile da utilizzare durante tutto il giorno.

Infine, il Samsung Galaxy Watch 4 è dotato del sistema operativo Wear OS 3.0 di Google, che offre un’esperienza di utilizzo intuitiva e personalizzabile. Questo sistema operativo consente di personalizzare il quadrante dell’orologio e di installare applicazioni direttamente dallo store Google Play. Grazie alla sua compatibilità con i dispositivi Android, il Galaxy Watch 4 consente di accedere alle funzionalità del proprio smartphone direttamente dal polso, rendendo più facile che mai gestire la propria vita digitale in movimento.

Ottima offerta da Unieuro | Samsung Galaxy Watch4 in sconto

Il prezzo originale di questo dispositivo era di 219,90€, decisamente elevato anche se giustificato dalla grande tecnologia che contiene. Tuttavia da Unieuro hanno deciso di applicare uno sconto addirittura del 40%. In questo modo sarà possibile acquistare questo smartwatch a soli 129,99€. Un’offerta veramente imperdibile alla quale vi invitiamo ad accedere cliccando qui.

