Samsung Galaxy Tab A9: parte la straordinaria offerta su Amazon

Da quest’oggi su Amazon è cominciata la straordinaria offerta relativa al Samsung Galaxy Tab A9 in versione Gray. Con display 8.7″ TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM da 4GB, e sistema operativo Android 13

Sono tantissime le offerte disponibili ogni giorno per i clienti Amazon su tutte le categorie, come dispositivi mobili ed elettronica, quest’oggi vi segnaliamo un incredibile sconto sul nuovo Samsung Galaxy Tab A9. Tra le caratteristiche principali di questo tablet, in versione Gray, troviamo: sistema operativo Android 13.0, un display da 8.7″ TFT LCD PLS, connessione Wi-Fi, RAM da 4GB e 64GB di memoria. Da oggi, il Samsung Galaxy Tab A9 sarà disponibile su Amazon con uno sconto del 18% a soli 155,02 euro.

Samsung Galaxy Tab 9 in offerta su Amazon: i dettagli

Stile moderno, display raffinato. Samsung Galaxy Tab A9 presenta un elegante corpo in metallo, Graphite o Navy, è dotato di display ampio e brillante per un intrattenimento coinvolgente, in tutte le condizioni di luce. Potrete riempire i vostri spazi con un audio dinamico di qualità. Lasciatevi coinvolgere dai suoni immersivi degli altoparlanti di Galaxy Tab A9, e ascoltate musica e film con chiarezza e profondità strabilianti.

Il tablet Samsung Galaxy Tab A9 offre fino a 4GB di RAM per ottimizzare le prestazioni durante il multitasking e una capacità di archiviazione di 64 GB (ampliabile fino a 1TB); salvate tutti i vostri file in alta risoluzione, conservate di più ed eliminate di meno. Galaxy Tab A9 vi permette di dividere lo schermo in due parti per un multitasking efficiente. Potrete disegnare, guardare immagini e intrattenervi in una conversazione video con 2 app aperte simultaneamente, senza la necessità di chiuderne una. Proteggete le vostre informazioni, archiviate dati importanti con Secure Folder, monitorate il livello di sicurezza complessiva del vostro dispositivo con Privacy Dashboard e vivi l’esperienza Samsung Galaxy senza preoccupazioni per la sicurezza.

