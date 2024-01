Samsung Galaxy Tab A8: offerta Unieuro per il top dei tablet!

Samsung Galaxy Tab A8 10.5″ Wifi si distingue come una scelta eccellente per chi cerca un tablet potente e versatile. Offre un’esperienza completa per l’intrattenimento e la produttività

Il tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5″ Wifi ha un design accattivante, caratterizzato da una finitura grigia elegante. Con dimensioni compatte di 246.8 mm in larghezza, 161.9 mm in profondità e soli 6.9 mm di altezza, questo tablet offre un’esperienza di utilizzo comoda e una portabilità senza sforzi. L’ampio schermo da 10.5″ con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel è una delle caratteristiche distintive del Galaxy Tab A8. La tecnologia LCD e una luminosità dello schermo di 360 cd/m² garantiscono una visualizzazione nitida e vibrante, perfetta per godersi film, giochi e navigare sul web. Il cuore pulsante di questo tablet è il processore Tigre T618, dotato di 8 core e una frequenza turbo massima di 1.8 GHz. Il prezzo in promozione è 179,99 euro su Unieuro.

Archiviazione espandibile e immagini dettagliate per il tablet Samsung Galaxy Tab A8

Con 64 GB di memoria interna e la possibilità di espandere fino a 1000 GB tramite scheda MicroSD, Galaxy Tab A8 offre una soluzione di archiviazione flessibile e spaziosa. Gli utenti possono conservare senza problemi foto, video e app preferite. Le fotocamere di questo tablet non deludono, con un sensore posteriore da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP. La presenza di funzionalità avanzate come lo zoom digitale 10x e modalità di registrazione video multiple lo rende un compagno ideale per gli amanti della fotografia e del contenuto multimediale.

La connettività avanzata e la lunga durata della batteria sono altri aspetti sensazionali. Dotato di Wi-Fi 5 (802.11ac) e Bluetooth 5, Galaxy Tab A8 assicura connessioni veloci e affidabili. La batteria ad alta capacità da 7040 mAh offre un’autonomia prolungata, permettendo agli utenti di godere di un utilizzo prolungato senza preoccuparsi della ricarica frequente.

