Samsung Galaxy S24 Ultra: parte la straordinaria offerta su Amazon

Da quest’oggi su Amazon è cominciata la straordinaria offerta relativa al Samsung Galaxy S24 Ultra in versione Titanium Black. Display 6.8” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, AI e tanto altro ancora

Sono tantissime le offerte disponibili ogni giorno per i clienti Amazon su tutte le categorie, come dispositivi mobili ed elettronica, quest’oggi vi segnaliamo un incredibile sconto sul nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra. Tra le caratteristiche principali di questo smartphone, in versione Titanium Black, troviamo: sistema operativo Android 14.0, tecnologia cellulare 5G, capacità della memoria di 512 GB e connettività Bluetooth/ Wi-Fi /NFC. E ancora, dimensioni dello schermo di 6,8 Pollici e dimensioni della memoria RAM di ben 12 GB. Da oggi, grazie al codice sconto UNPACKED200 sarà disponibile su Amazon a soli 1299,00 euro, invece di 1619,00.

Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta su Amazon: i dettagli

La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W, per ricaricare il tuo Galaxy S24 Ultra. Potrai far tutto dal tuo smartphone grazie all’AI: modifica facilmente e da professionista le tue foto con Edit Suggestion e ricevi una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live. Potrai scrivere con S Pen, e Assistente Note organizzerà i tuoi appunti in un riassunto ordinato.

Il Galaxy S24 Ultra è pronto per qualsiasi avventura grazie a un’armatura resistente in titanio integrata nel telaio, a una migliore resistenza ai graffi con Corning Gorilla Armor e al grado di protezione IP686.

Fotocamera da 200MP con dettagli che sfidano la realtà. Ogni foto notturna scattata con ProVisual engine vanta dettagli nitidi; usa Space Zoom e scopri foto e video più stabili e luminosi anche di notte grazie ai pixel 1,6 volte più grandi e a un Teleobiettivo con OIS più ampio. Inoltre, sarà garantita un’esperienza di gioco iper-reale. Potente processore, camera di vapore quasi raddoppiata9 per offrirti un’esperienza grafica fluida, ampia memoria, straordinaria efficienza energetica e una batteria da 5.000 mAh a lunga autonomia. Infine, Display QHD+ da 6,8″ con Vision Booster migliorato che esalta contrasti e colori, per un’esperienza visiva eccezionale.Il Corning Gorilla Armor riduce i riflessi e migliora la nitidezza.

