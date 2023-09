Samsung Galaxy S23 Ultra: sconto shock da Mediawolrd!

Da non perdere!

(in offerta su amazon.it)

Con la tecnologia Nightography, grazie al sensore Galaxy da 200MP e alla stabilizzazione video professionale, potrete catturare immagini e video chiari anche in condizioni di scarsa luminosità. La possibilità di catturare fino a nove fotogrammi di fila vi consente di creare opere d’arte a esposizione multipla.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è un dispositivo all’avanguardia, completo di S Pen integrata per un’esperienza di scrittura straordinaria. Alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 2.1, questo smartphone offre prestazioni eccezionali.

È il momento di entrare a gamba tesa nel mondo della produttività mobile grazie a Samsung Galaxy S23 Ultra : il dispositivo di punta che offre prestazioni eccezionali, una fotocamera avanzata e una straordinaria esperienza utente. Grazie all’offerta speciale di Mediaworld, potrete portare a casa questo smartphone innovativo a un prezzo conveniente. Non perdere l’opportunità di possedere il meglio della tecnologia mobile.

Sul sito ufficiale di Mediawolrd è disponibile per poche ore un ottimo sconto che vede Samsung Galaxy S23 Ultra crollare di prezzo

Davide Quarta

Davide nasce alla fine dei '90 e ben presto, grazie a suo fratello, scopre che oltre al mondo "reale" ne esiste un altro fatto di pixel colorati. Da allora, la passione per quel mondo diventa sempre più forte e lo aiuta a superare anche le sfide più dure che il mondo reale gli pone davanti. Negli anni i suoi interessi sono mutati e spaziati verso nuovi orizzonti. Quella per il videogame, tuttavia, è rimasta una costante della quale non vorrà mai separarsi.