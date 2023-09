Samsung Galaxy S23 Ultra: folle sconto di 400€!

Samsung Galaxy S23 Ultra è protagonista di un folle sconto su Mediaworld che lo vede crollare di quasi 400€

Samsung Galaxy S23 Ultra è un dispositivo che unisce la potenza del processore Snapdragon 8 Gen 2.1 all’eleganza dell’S Pen integrata per un’esperienza di scrittura senza precedenti. Nightography, con il suo sensore avanzato da 200MP e la stabilizzazione video professionale, vi permetterà di catturare immagini nitide anche in condizioni di luce sfavorevoli. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici offre un’esperienza visiva superiore, mentre una potente batteria da 5.000 mAh e il processore efficiente rendono ogni attività fluida e senza interruzioni. Con la S Pen, potrete dare vita alle vostre idee in tempo reale e semplificare il tuo lavoro quotidiano. Scopri di più su questa straordinaria offerta nel nostro articolo completo!

Il Galaxy S23 Ultra è un autentico capolavoro tecnologico. Dotato di un potente processore Snapdragon 8 Gen 2.1 e 8 GB di RAM, questo smartphone offre prestazioni di livello superiore. La fotocamera posteriore da 200 megapixel è una vera rivoluzione nella fotografia mobile, consentendo di catturare dettagli incredibili in ogni scatto. Inoltre, il display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici offre una qualità visiva eccezionale, mentre la batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia duratura.

Ora puoi acquistare il Galaxy S23 Ultra a un prezzo incredibilmente vantaggioso di € 1.099, rispetto ai € 1.479 del prezzo originale. Non perdere l’opportunità di possedere uno dei dispositivi più avanzati di sempre a un prezzo così conveniente!

