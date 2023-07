Samsung Galaxy S23+: in offerta speciale da Mediaworld

Offerta imperdibile per l’ultimo top di gamma dell’azienda coreana, è infatti possibile acquistare il nuovo Samsung Galaxy S23+ con uno sconto speciale da Mediaworld, approfittatene subito!

In occasione dell’ultimo volantino Mediaworld Samsung Galaxy S23+ sarà disponibile al prezzo di 949,99€ anziché 1229,99€. Con Galaxy S23+ Samsung ha voluto stabilire un nuovo standard per ciò che un dispositivo mobile di qualità superiore può fare. Grazie all’ottimizzazione dell’hardware, del software, dell’elaborazione e altro ancora, il nuovissimo smartphone Galaxy ha migliorato completamente ogni aspetto del dispositivo.

Samsung Galaxy S23+: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Mediaworld

Il fulcro della serie Galaxy S23 è la Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Si tratta del chipset più potente mai montato su uno smartphone Samsung Galaxy e offre ai giocatori un livello di qualità che non troveranno su altri smartphone. Rende la grafica più fluida, con frame rate più stabili. Ed è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai modelli precedenti. Si tratta di un aspetto sempre più importante, dal momento che i giochi mobile diventano sempre più esigenti. La grafica dei videogiochi per dispositivi mobile si sta avvicinando a quella delle console. I processori devono affrontare maggiori sfide di rendering 3D, un maggior numero di immagini e oggetti in una scena, oltre a frame rate più elevati e risoluzioni sempre maggiori.

Galaxy S23 affronta tutto ciò con estrema fluidità. Samsung ha lavorato insieme a Qualcomm per ottimizzare il chipset per il Galaxy. Quando è iniziato lo sviluppo, la priorità era garantire la compatibilità con le prime GPU, l’affidabilità e l’ottimizzazione delle prestazioni. Il risultato è una GPU più veloce del 41% circa, progettata per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. La nuova struttura della CPU aumenta inoltre le capacità di elaborazione della serie Galaxy S23 di circa il 30% rispetto alla serie Galaxy S22.

Conclusioni

Samsung Galaxy S23+ è ora disponibile in offerta da Mediaworld a soli 949,99€; per acquistarlo potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida esclusivamente fino a esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questo smartphone dall'ottimo rapporto qualità prezzo.