Samsung Galaxy S23 FE in offerta: scatti straordinari ed elevata resistenza

Ami lo smartphone dalle linee classiche e minimaliste, che ti offra scatti straordinari ed elevata resistenza? Il Samsung Galaxy S23 FE in offerta è pensato proprio per te

I tuoi ricordi diventano indimenticabili con lo smartphone Samsung Galaxy S23 FE, che ti permette di catturarli in ogni momento. Di giorno, di notte, in condizioni di scarsa illuminazione, ogni istante è perfetto per essere immortalato. Le fotocamere sono dotate di sensore ad alta risoluzione affinché tu possa realizzare foto e video nitidi, dai colori brillanti e definiti. Crea video incredibilmente stabili in qualsiasi occasione, anche al buio, grazie alla funzionalità Nightography. Inoltre, il Samsung Galaxy S23 FE è pensato per attenuare il rumore e catturare al volo ogni dettaglio, rendendolo un’opera d’arte. Diventa un fotografo professionista con la fotocamera principale da 50MP. E grazie alla fotocamera frontale, hai la libertà di immortalare le tue emozioni con selfie spontanei. La batteria da 4.500mAh garantisce una capacità di ascolto fino a 69 ore e una riproduzione video fino a 22 ore.

Samsung Galaxy S23 FE: l’offerta si arricchisce con un ulteriore sconto

L’estetica è centrale in questo smartphone, che presenta un design dalle linee classiche e minimaliste, divenuto iconico e distintivo della serie Galaxy S23. Online trovi colori esclusivi per non passare inosservato tra la folla. Lo smartphone presenta una cornice in metallo che si coniuga perfettamente con le tonalità Mint, Graphite, Cream e Violet. Scegli la nuance che rispecchia maggiormente la tua essenza, esprimi il tuo stile unico! Il Samsung Galaxy S23 FE è caratterizzato da un’elevata resistenza per un’incredibile durata nel tempo. Questo è possibile grazie alla protezione anteriore e posteriore Corning Gorilla Glass 5. Per una maggiore sicurezza in qualsiasi situazione, lo smartphone presenta la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Puoi acquistarlo in offerta con una rateizzazione di 23,97 € / mese per 30 mesi o un pagamento una tantum di 719,00 €. Ma c’è di più: se inserisci il codice GALAXY4U, puoi ricevere un ulteriore sconto del 30% sugli smartphone! Non lasciarti sfuggire il Samsung Galaxy S23 FE in offerta, CLICCA QUI per maggiori informazioni. Anche Samsung A23 è coinvolto dalla stessa campagna di offerte sullo store ufficiale, provate a dare un’occhiata!

