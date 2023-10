Samsung Galaxy S22 a 499€: un’occasione da non perdere su Mediaworld

Il Samsung Galaxy S22, uno degli smartphone Android più popolari sul mercato, è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero vantaggioso. Il prezzo di listino di 929,99 euro è infatti sceso a soli 499 euro, con un risparmio di ben 430 euro.

Prezzo folle per Samsung Galaxy S22: scende sotto i 500€!

Il Samsung Galaxy S22 è una scelta eccezionale per chi cerca uno smartphone di alta qualità a un prezzo conveniente. Questo dispositivo offre una serie di funzionalità che lo rendono irresistibile.

Il display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ è uno dei punti di forza del Galaxy S22. Offre immagini nitide e vibranti, garantendo un’esperienza visiva straordinaria per la visione di video, la navigazione online e molto altro.

Sotto il cofano, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 garantisce prestazioni fluide e reattive. Con questo processore potente, potrai eseguire senza sforzi applicazioni, giochi e multitasking.

La fotocamera principale da 50 megapixel è un altro grande vantaggio del Galaxy S22. Ti permette di catturare foto e video di alta qualità, anche in condizioni di luce sfavorevoli. Avrai sempre a disposizione un’ottima fotocamera per immortalare i tuoi momenti speciali.

La batteria da 3700 mAh assicura un’autonomia per tutta la giornata, anche con un utilizzo intenso. Potrai navigare sul web, guardare video e fare chiamate senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Con un display impressionante, un potente processore e una fotocamera di qualità, è un’ottima scelta per chi cerca un nuovo smartphone. Il tutto a soli 499€ grazie all’offerta proposta da Mediaworld. Ma attenzione: lo sconto scadrà il 15 ottobre, quindi fate presto. Noi, come sempre, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità dam mondo degli smartphone e non solo!