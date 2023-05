Samsung Galaxy S22: offerta imperdibile da Unieuro

Offerta imperdibile per l’ex top di gamma dell’azienda coreana, è infatti possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 con uno sconto pari al 43% da Unieuro, approfittatene subito!

In occasione delle offerte proposte da Unieuro, figura sicuramente Samsung con il suo ex top di gamma, il Samsung Galaxy S22: disponibile al prezzo di 499,90€ anziché 879,00€. Caratterizzato da un design ad effetto e costruito con materiali sostenibili, Galaxy S22 è progettato per essere allo stesso tempo elegante e rispettoso dell’ambiente. Con le rivoluzionarie funzionalità Nightography della serie Galaxy S22, come il sensore più ampio rispetto a Galaxy S21 e S21+ 5G e la tecnologia Adaptive Pixel, la fotocamera è concepita per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio.

Samsung Galaxy S22: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Unieuro

Galaxy S22 include una potente fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 10MP e un ultra-grandangolo da 12MP, che consentono di ottenere scatti sempre della massima qualità. E quando si girano video con gli amici, la nuova funzionalità Auto Framing rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente l’inquadratura della fotocamera, così da ritrarre ogni persona in maniera definita. Il dispositivo è potenziato dall’avanzata tecnologia VDIS che minimizza le vibrazioni, così da ottenere filmati fluidi anche se registrati in movimento.

Galaxy S22 è inoltre dotato dell’ultima tecnologia di Intelligenza Artificiale Samsung, che eleva il livello di qualità delle foto. È semplice scattare foto perfette in Modalità Ritratto con il nuovo AI Stereo Depth Map; i soggetti raffigurati appariranno al loro meglio, anche nei dettagli più piccoli, grazie al sofisticato algoritmo AI. Avviene lo stesso anche quando il soggetto è un animale: la nuova Modalità Ritratto di Galaxy S22 consente al pelo degli animali di risultare definito e non assimilato allo sfondo, in modo da ottenere scatti del proprio animale domestico sempre perfetti.

Conclusioni

Samsung Galaxy S22 è ora disponibile in offerta da Unieuro a soli 499,90€; per acquistarlo potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida fino a esaurimento scorte.