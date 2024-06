Samsung Galaxy Book4 Edge in offerta su Mediaworld col codice sconto

Non c’è niente di meglio di acquistare un nuovo pc con un bel codice sconto. Oggi su Mediaworld puoi acquistare in offerta il Samsung Galaxy Book4 Edge risparmiando e non poco!

Il catalogo di prodotti di Samsung è sempre più vasto e si allarga anche con i computer. Ma non dei computer qualsiasi, infatti parliamo della serie Galaxy Book4, presentata alla fine del 2023. Oggi puoi acquistare in offerta su Mediaworld il Samsung Galaxy Book4 Edge con uno sconto di 150 euro. Per farlo ti basta inserire il codice GALBOOK150 al momento del pagamento nel carrello o, se sei in un negozio fisico, mostri in cassa il PDF al momento del pagamento.

Per maggiori informazioni sul prodotto e sullo sconto, clicca qui!

La nuova serie Samsung Galaxy Book4 Edge in offerta su Mediaworld

Nutri le tue ambizioni con l’aiuto di un PC dalle prestazioni ultraveloci, potenziate dall’AI. Grazie al suo processore Snapdragon® X Elite1, leader nel settore, e a un’avanzata NPU, Galaxy Book4 Edge può regalarti esperienze rivoluzionarie potenziate dall’AI, per migliorare il tuo lavoro o sostenere la tua creatività. Collega il tuo smartphone al PC tramite Phone Link per accedere alle pagine web visualizzate di recente o usare fino a cinque app mobile direttamente dal computer. Goditi sul grande schermo di Galaxy Book4 Edge le funzioni di Galaxy AI presenti sul tuo smartphone, come Circle to Search con Google, Note Assist e Chat Assist.​ Con Copilot su Windows, usa Recall per cercare comodamente nella cronologia del PC e trovare subito ciò che stai cercando. Controlla le tue attività passate grazie agli snapshot mostrati sullo schermo e recupera le informazioni che ti servono, che si tratti di documenti, immagini, e-mail o persino di vecchie ricerche sul web.​

Grazie a Copilot su Windows puoi accedere al tuo smartphone e gestire le attività tra i dispositivi con rapidi comandi via chat, per un flusso di lavoro perfettamente interconnesso. In più, puoi comunicare in modo ancora più smart: accedi ai tuoi contatti e invia messaggi tranquillamente dal tuo PC o dallo smartphone che hai collegato, basta un semplice comando via chat. Realizza il tuo prossimo capolavoro con Cocreator. Ti basta un’idea brillante, uno schizzo abbozzato e una richiesta all’AI per trasformare i tuoi scarabocchi in opere d’arte!​ Grazie a Live Caption, puoi leggere la traduzione in tempo reale dei video che guardi o dei meeting online a cui partecipi. L’AI rileva la lingua di chi parla e converte la conversazione in sottotitoli nella lingua che desideri.​ Mostrati al meglio durante le videochiamate con Windows Studio Effect su Galaxy Book4 Edge. Dai una sistematina al tuo aspetto con funzioni AI come l’Auto Framing, la correzione del contatto visivo, una migliore illuminazione, gli effetti di sfondo e i filtri, così da apparire al massimo in ogni meeting.​