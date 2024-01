Samsung Galaxy A54 in OFFERTA SPECIALE con MediaWorld Tech World

Offerta imperdibile per il nuovo medio gamma dell’azienda coreana, è infatti possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 con uno sconto interessante da MediaWorld, approfittatene subito!

In occasione delle offerte proposte da MediaWorld, figura sicuramente Samsung con il suo nuovo mid-range, il Samsung Galaxy A54: in offerta al prezzo di 409,00€ anziché 499,90€. Caratterizzato da un design ad effetto e costruito con materiali sostenibili, Galaxy A54 è progettato per essere allo stesso tempo elegante e rispettoso dell’ambiente.

Con le rivoluzionarie funzionalità Nightography della serie Galaxy S e la tecnologia OIS, la fotocamera è concepita per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio.

Samsung Galaxy A54: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da MediaWorld

Galaxy A54 5G offre immagini straordinarie con una qualità impressionante anche in condizioni di elevata luminosità, sfruttando l’AI di Samsung e la funzionalità Nightography. Il nuovo smartphone registra video di straordinaria qualità, eliminando le oscillazioni e le sfocature grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e alla stabilizzazione digitale dell’immagine video (VDIS).

Per le avventure dopo il tramonto e in condizioni di scarsa illuminazione, la modalità Notte aiuta gli utenti a catturare un maggior numero di dettagli ampliando la dimensione dei pixel della fotocamera. Grazie agli strumenti di modifica migliorati, gli utenti possono anche rimuovere ombre e riflessi indesiderati per la prima volta nella serie Galaxy A.

