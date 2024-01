Samsung Galaxy A14: offerta incredibile solo su MediaWorld

Su MediaWorld è in corso un’offerta da non perdere per il Samsung Galaxy A14. Vediamo subito tutte le caratteristiche di questo smartphone incredibile

Samsung offre smartphone di tutte le fasce di prezzo. Il Galaxy A14 è realmente un buon telefono! Il design di questo telefono è davvero notevole per essere economico. D’altronde, Samsung è molto nota per la realizzazione di prodotti di qualità. Il Galaxy A14 è solido tenuto in mano, con un buon bilanciamento del peso. La cosa più evidente, quindi, è che l’A14 non sembra un modello di fascia medio-bassa quando lo si tiene in mano. Lo smartphone ha la parte anteriore piatta e nera, che appare un po’ squadrata ma non è spiacevole. Per la protezione del display anteriore c’è il Gorilla Glass 5. Il telaio ha una leggera curvatura, ed è più spesso dei modelli attuali (9,1 mm). Ciò rende il telefono più grande e pesante (circa 201 grammi). Le dimensioni sono 167,7 x 78 x 9,1 mm. Porte e pulsanti sono nelle posizioni corrette.

Samsung Galaxy A14: display, fotocamere e sistema operativo

Il Galaxy A14 ha un display LCD PLS molto performante. Il pannello PLS è un nuovo tipo di tecnologia di visualizzazione a schermo piatto sviluppata da Samsung. La differenza principale è che i pannelli IPS offrono un allineamento molecolare del liquido più ottimizzato, il che rende l’esperienza visiva leggermente migliore. Quindi, gli schermi PLS offrono il 15% di luminosità in più rispetto ai tipi di pannelli IPS. Ci sono 4 fotocamere in totale, 3 nella parte posteriore. Il sensore principale è da 50 MP con f/1.8 e PDAF. La fotocamera macro è da 2 MP con apertura f/2.4, così come il sensore di profondità. La fotocamera per i selfie è da 13 MP con apertura f/2.0.

L’A14 viene fornito con Android 13. La skin è One UI 5.0, che è una versione ridotta per la fascia di budget. Un altro aspetto positivo di questo telefono è che ha una batteria piuttosto grande, la quale ha una capacità di 5000 mAh. Per quanto riguarda il prezzo, su MediaWorld è possibile acquistare il Samsung Galaxy A14 a 159 euro. Clicca qui per maggiori informazioni!

