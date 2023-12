Samsung A54: crolla di 190€ il prezzo con l’offerta di Unieuro

Il Samsung A54 crolla di prezzo sul sito di Unieuro con un’offerta che vi farà risparmiare ben 190€ sul prezzo di listino. Scopriamo tutti i dettagli

Il Samsung Galaxy A54 si presenta come un’eccellente opzione nella fascia media degli smartphone. Il dispositivo offre un’esperienza visiva sorprendente grazie al suo display Super AMOLED da 6,4 pollici con una risoluzione nitida di 2400 x 1080 pixel. La frequenza di aggiornamento di 90 Hz contribuisce a un’esperienza di utilizzo fluida, con colori vivaci e contrasti nitidi che fanno risaltare ogni dettaglio.

Al cuore del Galaxy A54, troviamo il processore MediaTek Dimensity 900, una scelta solida per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo dei social media e la riproduzione di contenuti multimediali. Anche se in grado di gestire giochi impegnativi, il dispositivo potrebbe non offrire le massime prestazioni nei dettagli più elevati. Oggi il Samsung A54 è in offerta con uno sconto di ben 190€ sul sito di Unieuro.

Samsung A54 in sconto di 190€: mega offerta sul sito di Unieuro

La fotocamera principale da 50 MP rappresenta un punto forte, catturando immagini e video di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Le fotocamere aggiuntive, come l’ultra grandangolare da 8 MP e la macro da 5 MP, offrono versatilità nella cattura di diverse prospettive. La fotocamera frontale da 32 MP è in grado di scattare selfie dettagliati e video di buona qualità.

Per quanto riguarda la durata della batteria, il Galaxy A54 integra una potente batteria da 5000 mAh, supportata dalla ricarica rapida da 25 W, assicurando una carica veloce e una lunga autonomia. Le opzioni di memoria RAM da 6 GB o 8 GB e la memoria interna da 128 GB o 256 GB offrono flessibilità nelle scelte di configurazione.

Il dispositivo opera con il sistema operativo Android 13, garantendo un'esperienza software aggiornata. Si tratta di uno smartphone equilibrato in tutte le sue funzionalità e con prestazioni che faranno emergere un ottimo rapporto qualità prezzo.